Bu sezon Corendon Alanyaspor'a 15 maçta 2 gol ve 3 asistlik performansıyla katkı sağlayan Yusuf Özdemir, transferin de gözdesi durumunda.Sezona Ömer Erdoğan'la başlayan Alanyaspor, üst üste alınan başarısız sonuçların ardından 46 yaşındaki teknik direktörle yollarını ayırmıştı. İstanbulspor'dan ayrılan teknik direktör Fatih Tekke'yi takımın başına getiren Akdeniz ekibi, Süper Lig'deki son 4 maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak ilk yarıyı moralli bitirdi.Alanyaspor'un bu süre zarfında en çok konuşulan isimlerinden biri de 21 yaşındaki genç yıldız adayı Yusuf Özdemir oldu. 15 maçta 2 gol ve 3 asistlik performansıyla takımına katkı veren Özdemir, Hürriyet'e hedeflerini anlattı.diyen Yusuf Özdemir,dedi.Ligin ikinci yarısı için hedeflerini anlatan 21 yaşındaki futbolcuyorumunda bulundu.Fatih Tekke'nin oyuncusuna inanılmaz bir şekilde özgüven verdiğini ve oyuncunun bu özgüvenle, yapacağı şeyleri çok daha rahat yapabildiğini söyleyen Özdemir şöyle konuştu:Yusuf Özdemir, Alanyaspor'da birlikte çalıştığı Francesco Farioli içinsözlerini sarf etti.22 yaşındaki futbolcu sözlerine,şeklinde devam etti.Transfer konusunda görüşlerini aktaran ve,sorusuna cevap veren genç oyuncu,dedi.A Milli Takım için konuşan Yusuf Özdemir,değerlendirmesinde bulundu.