Yusuf Erdoğan: 'Bütün şanssızlıklar bizi buldu'

Kasımpaşa'da Yusuf Erdoğan, Beşiktaş'a 3-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.



Maçı değerlendiren Yusuf, "Büyük bir takıma karşı oynamak, hele böyle bir stadyumda, taraftar olmasa da zor. Bunu biliyorduk. Aslında istediğimiz oyunu sergileyemedik bugün. Dün sistem değişikliğine gittik. Arkadaşımızın erken sakatlanması, tekrar dörtlü savunmaya geçmemiz, belki berabere bitsek ikinci yarı farklı olacakken ilk yarının sonunda yazık bir gol yedik. Beşiktaş'a 10 kişi kalırsan da ister istemez pozisyon yiyorsun. Oyunun kopması da kırmızı kart. Fode ile ben sadece bir ter idmanı ile maç oynadım. Pandemi bütün kulüpleri etkilediği gibi bizi de etkiledi. Kovid, kırmızı kart, sakatlıklar, cezalılar, bütün takımların Allah yardımcısı olsun. Bugün bütün şanssızlıklar bizi buldu, kazanmak için gelmiştik. Şanssızlıklar bizi bulunca, Beşiktaş da affetmez." dedi.



