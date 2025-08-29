Yusuf Akçiçek'e sürpriz talip

Transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanıyor.
Teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını sarı-lacivertliler'in genç oyuncusu Yusuf Akçiçek'e Arabistan'dan talip çıktı.
Suudi basınının haberine göre Yusuf'a Suudi Arabistan Ligi'nin önemli takımlarından Al Hilal'in ilgisi bulunuyor.
Genç stoperin transferi ile ilgili önümüzdeki günlerde gelişmeler yaşanması bekleniyor.
PERFORMANSI
Yusuf Akçiçek, geçtiğimiz sezonda Fenerbahçe formasıyla 21 maçta forma şansı buldu. Yusuf, bu maçlarda 2 gol atıp 1 de asist yaptı.
