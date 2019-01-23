Yusuf Acer: 'Alba'yı beğeniyorum, Avrupa'yı istiyorum'

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun savunma oyuncusu Yusuf Acer, kendini Avrupa'ya transfer olmak için hazır hissettiğini söyledi.Yusuf Acer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Süper Lig değil, kendimi Avrupa için bile hazır hissediyorum. Hiçbir sıkıntı görmüyorum. Kendime güveniyorum." dedi.Altınordu altyapısının oyun bilgisini çok geliştirdiğinin altını çizen 21 yaşındaki oyuncu, "Altınordu altyapısına çok şey borçluyum. Cengiz, Çağlar, Berke ve Barış, bu altyapıdan çıktı. Cengiz ve Çağlar'ın da Avrupa'da isimlerinden söz ettirmesinin sebebi Altınordu altyapısı." ifadelerini kullandı.Genç futbolcu, "Altınordu, altyapısında yetiştirdiği oyuncuları belirli bir süre sonra satmayı hedefleyen, adeta bir 'futbolcu fabrikası' misyonu yüklenmiş bir kulüp. Artık Yusuf Acer'in de zamanı geldi mi?" sorusuna ise, "Yusuf Acer'in zamanı geldi. Bu sene artık transferin zamanı olduğunu düşünüyorum ama tabii ki her şeyin hayırlısı. Transfer için başkanımızın düşüncesi çok önemli." yanıtını verdi.İlk hedefini Altınordu ile bu sezon Spor Toto Süper Lig'e çıkmak olarak açıklayan Yusuf Acer, A Milli Takım'ın hedefleri arasında olduğunu aktararak, "A Milli Takım'da oynamak ve Avrupa'da boy göstermek istiyorum. Şimdi olmasa bile 1-2 sene sonra ben de milli takımda kendime yer bulabileceğime inanıyorum." şeklinde konuştu.Yusuf Acer, hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili olarak ise "Transfer teklifleri bana hiç gelmiyor, menajerim ve başkanım bu konularla ilgilenirler. Bana doğrudan gelen hiçbir teklif yok. Biz bir şey olursa son aşamada imza atmaya gideriz." ifadelerini kullandı.Öne çıkan özelliklerini çabukluk ve oyun bilgisi olarak sıralayan Yusuf, en beğendiği futbolcunun ise Barcelona'dan Jordi Alba olduğunu sözlerine ekledi.