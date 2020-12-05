Yusuf Abdioğlu: 'Kovid'den amcamı kaybettim!'

Hataysporlu futbolcu Yusuf Abdioğlu, Galatasaray'a 3-0 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Galatasaray'dan puan almak için İstanbul'a geldiklerini ifade eden Yusuf, "Buraya puan almaya gelmiştik. Golü yiyene kadar Galatasaray'ın da pozisyonu yoktu. Önce tutup sonra golü arıyorduk. Golü yedik, çıkartamadık. Kırmızı kartlar konusunda dikkatli olmalıyız. Yalnız kalıyoruz. Yalnız kalmamalıyız" dedi.



KOVID'DEN AMCAMI KAYBETTİM



"Hafta içi kovidden amcamı kaybettim. Cenazesine gidemedim. Herkes dikkatli olsun. Maskelerini taksınlar. Hastaneleri görmüyorlar. Herkes, tanıdıklarını kaybedebilir."



ÖNÜMÜZE BAKMAYA DEVAM



Aaron Boupendza: "Galatasaray güçlü bir ekip. Galatasaray'a karşı elimizden geleni yapmaya çalıştık kontrataklarla. İstediğimiz sonucu alamadık. Süper Lig'de yeniyiz. Takım olarak iyi çalışıyoruz. Her zaman ilerlemeye, önümüze bakmaya devam edeceğiz."



