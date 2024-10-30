İngiltere, İtalya, İspanya, Portekiz ve Hollanda'dan çok sayıda kulüp temsilcisi, Galatasaray - Beşiktaş karşılaşmasını tribünde takip ederek radarlarındaki isimler hakkında detaylı notlar aldı.
Bu isimlerin başında Yunus Akgün geliyordu. Genç yetenek, performansıyla kendisini izlemeye gelenleri etkilemeyi başardı. Ancak bir oyuncu, kulüp temsilcilerini tam anlamıyla kendisine hayran bıraktı.
DERBİDE SARA ETKİSİ
Gabriel Sara, yaptığı 2 nefis asistin yanı sıra oyuna iki yönlü etkisiyle dikkat çekmeyi başardı ve gözlemcilerin radarına dahil oldu.
"40 MİLYON EURO'YA SATARIZ"
Norvich City'den sezon başında 18 milyon Euro'ya transfer edilen Gabriel Sara'nın Beşiktaş maçındaki performansı, Galatasaraylı yöneticiler için de gurur kaynağı oldu. Milliyet'ten Nevzat Dindar'a konuşan sarı kırmızılı yöneticiler Sara için, "Daha önce de söyledik. 18 milyon Euro'ya aldık ama böyle devam ederse 40 milyon Euro'ya satarız." ifadelerini kullandı.
Yunus'u izlemeye geldiler; ona hayran kaldılar
Yunus Akgün'ü izlemek için derbiye akın eden Avrupa kulüplerinden birçok temsilci, Gabriel Sara'ya hayran kaldı.
30 Ekim 2024 12:51
Galatasaray
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