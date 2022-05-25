Yunus Mallı'nın Trabzonspor macerası sona eriyor. Büyük umutlarla transfer edilen milli futbolcu, kendisinden bekleneni verememişti. Gelecek sezonun planları arasında yer almayan Yunus Mallı'ya Süper Lig'den teklif yağıyor.



Bir dönem Süper Lig devlerinin gözdesi olan Yunus Mallı, 2020-21 sezonunun ara transfer döneminde Trabzonspor'un yolunu tutmuştu. Kendisinden çok şey beklenen 30 yaşındaki milli futbolcu, beklentileri karşılayamamış ve gözden düşmüştü.



YUNUS MALLI TRABZONSPOR'DAN AYRILIYOR



Abdullah Avcı'nın yeni sezon planları arasında yer almayan Yunus Mallı, Trabzonspor'da yolların ayrılacağı ilk yerli futbolcu olacak. Tecrübeli ismin yeni adresinin neresi olacağı ise şimdiden merak konusu oldu.



SÜPER LİG'DEN TALİPLERİ VAR



Süper Lig'den birçok kulübün Yunus Mallı'ya teklif götürdüğü ortaya çıktı. Trabzonspor'un da 1 yıl daha sözleşmesi bulunan futbolcunun transferinde zorluk çıkarmayacağı belirtildi. Yunus Mallı'nın en geç birkaç hafta içinde nihai kararını vermesi bekleniyor.



YUNUS MALLI'NIN TRABZONSPOR KARNESİ



Bu sezon Trabzonspor formasıyla toplam 10 maça çıkan Yunus Mallı, skor katkısı veremedi. 30 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 600 bin euro.



