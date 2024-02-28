Yunus Akgünlü Leicester deplasmanda turu aldı

İngiltere FA Cup karşılaşmasında Leicester deplasmanda Bournemouth'u 1-0 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Yunus Akgünlü Leicester deplasmanda turu aldı
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28 Şubat 2024 01:02
İngiltere FA Cup 5. tur karşılaşmasında Leicerster konuk olduğu Bournemouth'u 1-0 mağlup etti.

Leicester'a galibiyeti getiren golü 105. dakikada Abdul Fatawu Issahaku kaydetti.

Bournemouth forması giyen Enes Ünal karşılaşmaya ilk 11'de başlarken 46 dakikada sahada kaldı.

Leicester City'de maça ilk 11'de başlayan Yunus Akgün ise 120 dakika sahada kaldı.

Leicester'ın rakibi önümüzdeki günlerde belli olacak.

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