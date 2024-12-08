Yunus Akgün, ligdeki gol orucunu bozdu

Sarı-kırmızılı ekibin bu sezonki en etkili oyuncularından olan Yunus Akgün, Süper Lig'de 5 maç sonra gol attı.



Sivasspor mücadelesine kadar Süper Lig'de 2, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 4 olmak üzere 6 kez tabelayı değiştiren Yunus, Sivasspor karşısında takımının ilk golü kaydetti.



Ligde son olarak 8. haftadaki Corendon Alanyaspor müsabakasında gol sevinci yaşayan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, 5 maçlık gol hasretini sonlandırdı. Yunus, Süper Lig'de 3, toplamda da 7 gole ulaştı.



