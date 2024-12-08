Yunus Akgün, ligdeki gol orucunu bozdu

Galatasaray'ın formda ismi Yunus Akgün, Sivasspor maçında gol atarak 5 maçlık suskunluğuna son verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Yunus Akgün, ligdeki gol orucunu bozdu
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08 Aralık 2024 21:30
Sarı-kırmızılı ekibin bu sezonki en etkili oyuncularından olan Yunus Akgün, Süper Lig'de 5 maç sonra gol attı.

Sivasspor mücadelesine kadar Süper Lig'de 2, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 4 olmak üzere 6 kez tabelayı değiştiren Yunus, Sivasspor karşısında takımının ilk golü kaydetti.

Ligde son olarak 8. haftadaki Corendon Alanyaspor müsabakasında gol sevinci yaşayan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, 5 maçlık gol hasretini sonlandırdı. Yunus, Süper Lig'de 3, toplamda da 7 gole ulaştı.

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