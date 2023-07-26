Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, Nantes'e transfer olabilir.
GİTMEK İSTEDİĞİNİ YÖNETİME SÖYLEDİ!
Foot Mercato'da yer alan haberde, Fransız ekibinin, 23 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği belirtildi. Nantes'ın, Yunus Akgün transferinde önemli mesafe aldığı kaydedildi. Yunus'un da Fransız ekibinden gelen ilgiye sıcak baktığı ve Galatasaray yönetimine transfer kararını bildirdiği öne sürüldü.
Galatasaray'ın Nantes'tan gelen teklifi kabul etmeye yakın olduğu, transferin satın alma opsiyonlu kiralık olarak gerçekleşmesinin beklendiği iddia edildi.
MUSTAFA MUHAMMED'İ ALDILAR
Nantes, geçen sezon Galatasaray'dan Mustafa Muhammed'i de satın alma opsiyonu ile birlikte kiralamış, sezonun sona ermesinin ardından Mısırlı golcünün opsiyonunu kullanmıştı.
YUNUS AKGÜN KİMDİR?
Galatasaray altyapısından yetişen Yunus Akgün, sarı-kırmızılı forma altında 57 maçta, 6 gol, 7 asistlik performans ortaya koydu.
GİTMEK İSTEDİĞİNİ YÖNETİME SÖYLEDİ!
Foot Mercato'da yer alan haberde, Fransız ekibinin, 23 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği belirtildi. Nantes'ın, Yunus Akgün transferinde önemli mesafe aldığı kaydedildi. Yunus'un da Fransız ekibinden gelen ilgiye sıcak baktığı ve Galatasaray yönetimine transfer kararını bildirdiği öne sürüldü.
Galatasaray'ın Nantes'tan gelen teklifi kabul etmeye yakın olduğu, transferin satın alma opsiyonlu kiralık olarak gerçekleşmesinin beklendiği iddia edildi.
MUSTAFA MUHAMMED'İ ALDILAR
Nantes, geçen sezon Galatasaray'dan Mustafa Muhammed'i de satın alma opsiyonu ile birlikte kiralamış, sezonun sona ermesinin ardından Mısırlı golcünün opsiyonunu kullanmıştı.
YUNUS AKGÜN KİMDİR?
Galatasaray altyapısından yetişen Yunus Akgün, sarı-kırmızılı forma altında 57 maçta, 6 gol, 7 asistlik performans ortaya koydu.