Yunus Akgün'e A Milli Takım müjdesi

Galatasaray'da son dönemin formda ismi Yunus Akgün'e A Milli Takım'dan da müjde geldi.
Mehmet Özcan'ın haberine göre, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Karadağ ve İzlanda ile oynanacak maçlarda Yunus Akgün'ü aday kadroya davet etmeyi planlıyor.
Yunus Akgün, Avrupa Futbol Şampiyonası'nın kadrosunda yer almış ancak daha sonraki Galler ve İzlanda maçlarının kadrosuna davet edilmemişti.
Galatasaray'da bu sezon 8 maçta süre bulan 24 yaşındaki futbolcu 2 kez gol sevinci yaşadı.
Mehmet Özcan'ın haberine göre, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Karadağ ve İzlanda ile oynanacak maçlarda Yunus Akgün'ü aday kadroya davet etmeyi planlıyor.
Yunus Akgün, Avrupa Futbol Şampiyonası'nın kadrosunda yer almış ancak daha sonraki Galler ve İzlanda maçlarının kadrosuna davet edilmemişti.
Galatasaray'da bu sezon 8 maçta süre bulan 24 yaşındaki futbolcu 2 kez gol sevinci yaşadı.