Yunus Akgün'e A Milli Takım müjdesi

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galatasaray'dan Yunus Akgün'ü yeniden aday kadroya davet etmeyi planlıyor.

, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Yunus Akgün'e A Milli Takım müjdesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Eylül 2024 13:07
Galatasaray'da son dönemin formda ismi Yunus Akgün'e A Milli Takım'dan da müjde geldi.

Mehmet Özcan'ın haberine göre, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Karadağ ve İzlanda ile oynanacak maçlarda Yunus Akgün'ü aday kadroya davet etmeyi planlıyor.

Yunus Akgün, Avrupa Futbol Şampiyonası'nın kadrosunda yer almış ancak daha sonraki Galler ve İzlanda maçlarının kadrosuna davet edilmemişti.

Galatasaray'da bu sezon 8 maçta süre bulan 24 yaşındaki futbolcu 2 kez gol sevinci yaşadı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery