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Yunus Akgün'den Galatasaray kararı!

Galatasaray'ın milli yıldızı Yunus Akgün, Avrupa'dan gelen teklifleri reddederek takımda kalmaya karar verdi.

calendar 04 Ağustos 2025 10:09
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Yunus Akgün'den Galatasaray kararı!
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Galatasaray'ın milli yıldızı Yunus Akgün, geleceği hakkında kararını verdi.

G.SARAY'DA KALMAYA KARAR VERDİ

Avrupa'dan gelen teklifleri geri çevirerek sarı-kırmızılı takımda kalmaya karar veren milli yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek.

YENİ SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Yapılan görüşmeler sonrasında Barış Alper Yılmaz gibi 2028 yılına kadar sözleşme uzatma konusunda yönetimle anlaşan Yunus Akgün, takımda kalıyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon 44 maçta forma giyen Yunus, 12 gol, 14 asist kaydetti. 
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