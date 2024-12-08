Yunus Akgün: "Barış hüngür hüngür ağladı"

Galatasaray'da Yunus Akgün, Sivasspor maçının ardından hakem kararlarına tepki gösterdi.

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Yunus Akgün: 'Barış hüngür hüngür ağladı'
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08 Aralık 2024 18:26
Galatasaray'da Yunus Akgün, Sivasspor maçının ardından hakem kararlarına tepki gösterdi.

"BARIŞ HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLIYOR"

Yunus Akgün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Gerçekten takımımla gurur duyuyorum, emeklerine yüreklerine sağlık. Galatasaray nasıl bir takım gösterdik. Bu 3 puan çok önemliydi. Mete, şanssızdı; önemli bir oyuncu bizim için. Böyle şanssızlıklar olabilir. Bugün onun için de ekstradan oynadık.

Hakemle ilgili konuşmak istemiyorum. Galatasaray altyapısından yetişti. Barış içeride hüngür hüngür ağlıyor. Belki ayağı kırıldı, hastaneye gidecek. Ayağı yerde diyor hakem.

Arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Bazı takımları heveslendirdik 15. dakikada ama kazandık. Biz taraftarımızı mutlu etmek için elimizden geleni yapacağız."

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