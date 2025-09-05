05 Eylül
Karadağ-Çek Cumhuriyeti
0-2
05 Eylül
Slovenya-İsveç
2-2
05 Eylül
Faroe Adaları-Hırvatistan
0-1
05 Eylül
İtalya-Estonya
5-0
05 Eylül
Moldova-İsrail
0-4
05 Eylül
Ukrayna-Fransa
0-2
05 Eylül
İzlanda-Azerbaycan
5-0
05 Eylül
Danimarka-İskoçya
0-0
05 Eylül
Yunanistan-Beyaz Rusya
5-1
05 Eylül
İsviçre-Kosova
4-0

Yunanistan, 21 dakikada Belarus'un fişini çekti!

Dünya Kupası Elemeleri C Grubu ilk hafta maçında Yunanistan, sahasında Belarus'u 5-1 mağlup etti.

calendar 05 Eylül 2025 23:46
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Yunanistan, 21 dakikada Belarus'un fişini çekti!
Dünya Kupası Elemeleri C Grubu ilk hafta maçında Yunanistan, sahasında Belarus'u konuk etti. Mücadeleyi Yunanistan 5-1 kazandı.

Yunanistan'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Konstantinos Karetsas, 17. dakikada Vangelis Pavlidis, 21. dakikada Anastasios Bakasetas, 36. dakikada Dimitrios Kourbelis ve 63. dakikada Christos Tzolis kaydetti.

Belarus'un tek golü ise 72. dakikada German Barkovskiy penaltı noktasından kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Yunanistan elemelere galibiyetle başladı.

Grupta sonraki maçta Yunanistan, Danimarka'yı konuk edecek.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.