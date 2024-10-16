Yüksel Yıldırım: 'Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynar'

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, HT Spor'da açıklamalarda bulundu.



Fenerbahçe ile oynayacakları maç için konuşan Yıldırım, "Pazar günü bir maç oynanacak. Şehirde inanılmaz bir heyecan var. Biletler satıldı, bitti. Dolu tribünlere oynayacağız. Seyircilerin hepsi Samsun'dan gelmiyor, tüm illerden geliyor insanlar hem Samsunspor'u izlemek hem de Fenerbahçe için. Şehir için Fenerbahçe'nin gelmesi bir ayrıcalık, bizim için de fırsat. Anadolu şehrine dünya yıldızları gelecek." dedi.



Taraftarı şehir merkezinden stadyuma kortej yapacaklarını söyleyen Yüksel Yıldırım, "Samsunspor taraftarları kendi içinde kortej yapacakmış. Şehrin merkezinden kulüp binasına yürümek istiyorlarmış Bunu kim engelleyebilir? İki hafta önce Kadıköy'de Fenerbahçeliler de Ali Koç'u istifaya davet etmek için kortej yaptı." ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe'nin kendilerine göre daha stresli olduğunu söyleyen Samsunspor Başkanı Yıldırım, "Fenerbahçe buraya stresli gelecek. Bizi yenemezlerse Fenerbahçe'de taşların yerinden oynayacağını hepimiz biliyoruz." dedi.



Hakemin konuşulmadığı bir maç olmasını istediğini söyleyen Yüksel Yıldırım, "Güzel bir maç olacağına inanıyorum. İki taraf da kazanmak için çıkacak. İki taraf da kazanmak istediği için topun oyunda kaldığı sürenin uzun olacağını bekliyorum. Hakemin konuşulmadığı bir maç olmasını istiyorum. Sadece güzel hareketleri konuşalım. Biz maçı kazanmak istiyoruz. Gönlümden geçen 2-1 kazanmak dedim, inşallah öyle olur. Olursa, biz ikinciliğimizi koruyacağız. Berabere biterse, Beşiktaş kazanırsa üçüncü sırada olacağız. Artık ufak ufak matematiksel hesaplar yapıyoruz. Bizim de bir hayalimiz var." diye konuştu.



