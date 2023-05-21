Youssouf Fofana son kararını açıkladı...

Monaco'nun Fransız oyuncusu, son dönemdeki üstün formu nedeniyle Avrupa devlerinin radarında bulunuyor. Orta saha oyuncusuyla özellikle Premier Lig ekipleri yakından ilgileniyor.24 yaşındaki oyuncu, Fransız kulübü Monaco'da harika bir sezon geçirdi ve Philippe Clement'in takımında forma giydiği Ligue 1 maçlarında oynadığı futbolla Avrupa devlerinin ilgisini çekmeyi başardı.



Ligue 1'de WhoScored'un kayıtlarına göre, maç başına hem ortalama müdahalelerde hem de mesafelerde Monaco'nun en yüksek dereceli orta saha oyuncusu olmayı başarırken takımı için iki gol atıp iki de asist katkısında bulundu. Üstün formu nedeniyle Fransa'nın Dünya Kupası kadrosuna seçildi ve Didier Deschamps'ın ekibinde yedi maçın altısında oynadı. Fofana, yarı finalde Fas'ı 2-0 yendikleri maçta etkileyici bir performans sergiledi ve değerine değer kattı.



LİVERPOOL VE CHELSEA İSTİYOR



Daily Mail, Liverpool ve Chelsea'nin defansif orta saha oyuncusuyla sözleşme imzalamak istediğini aktarırken Özellikle Jürgen Klopp'un Fransız orta saha oyuncusunu çok istediğinin altını çizdi.



London Evening Standard'a verdiği röportajda Fofana, bu yaz Monaco'dan olası bir ayrılma ihtimalini kesinlikle yalanlamadı ve üst düzey oyuncularla oynamanın kendisi için çok önemli olduğunu ve zaten bunu başardığını aktardı. Ancak, daha büyük oyuncularla oynamaktan dolayı büyük bir zevk duyacağını belirtti.



GEÇEN SENEYİ TELAFİ ETMEK İSTİYORLAR



Liverpool, geçmişte Monaco ile transfer anlaşmaları yaptı ve Fabinho için 39.7 milyon £ gibi bir bedelle transferi gerçekleştirdi.



Geçen yaz Fransız kulübünden tekrar transfer yapmaya çalıştılar, ancak defansif orta saha oyuncusu Aurelien Tchouameni'nin Real Madrid'e gitmesini önleyemediler. Ancak, bu sefer işi sıkı tutup Fransız orta saha oyuncusunu kadrolarına katmak için ellerini çabuk tutacaklar.



