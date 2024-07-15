Youssef En-Nesyri için transfer açıklaması!

Sevilla Sportif Direktörü Victor Orta, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Youssef En-Nesyri ile ilgili konuştu. Orta, golcü yıldız için kendilerini memnun eden bir teklif olmadığını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Youssef En-Nesyri için transfer açıklaması!
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15 Temmuz 2024 15:19
Son güncelleme 15 Temmuz 2024 15:29
Fenerbahçe'de golcü listesinin en üst sırasında yer alan Youssef En-Nesyri için Sevilla'dan açıklama geldi.

SEVILLA'NIN AÇIKLAMASI

Sevilla Sportif Direktörü Victor Orta, 27 yaşındaki futbolcu için kendilerini memnun edecek bir teklif olmadığını söyledi. Orta, "Youssef'e Avrupa'dan birçok takımın ilgisi var. Onun öneminin farkındayız ama bugün bizi memnun eden bir teklif yok" ifadelerini kullandı.

ADI GEÇEN DİĞER TAKIMLAR

Youssef En-Nesyri'nin adı Fenerbahçe dışında İtalya'dan Roma ve Suudi Arabistan'dan Al Quadsiya ile anılıyor.

Sevilla ile sözleşmesi gelecek yıl sona eren 27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

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