Youssef Ait Bennasser: "Takımın gösterdiği performanstan gurur duyuyoruz"

Samsunsporlu oyuncu Youssef Ait Bennasser, deplasmanda Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Youssef Ait Bennasser: 'Takımın gösterdiği performanstan gurur duyuyoruz'
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18 Ocak 2025 21:27
Samsunspor'un Faslı oyuncusu Youssef Ait Bennasser, Beşiktaş ile oynadıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren 28 yaşındaki oyuncu "İlk yarı çok iyiydik. Beşiktaş gibi zorlu bir takıma karşı böyle bir deplasmanda oynamak her zaman zordur. Daha sonra kırmızı gördük ama 1 puanı aldık. Takımın gösterdiği performanstan ötürü gurur duyuyoruz. Ligin ikinci yarısı daha zor geçecektir, çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Maç maç bakıyoruz." dedi.
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