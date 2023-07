YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI: ÖSYM giriş sonuc.osym.gov.tr | 2023 YKS sonuçları erken açıklanır mı, ne zaman açıklanacak?

ÖSYM YKS sonuçları açıklandı son dakika duyurusu için heyecanlı bekleyiş başladı. 17-18 Haziran tarihlerinde üç oturumda yapılan TYT-AYT ve YDT sınavının ardından ÖSYM'nin açıkladığı sonuç tarihi için geri sayım başladı. 2023 YKS sonuçları nereden bakılıyor, nasıl öğrenilir sorusu bu bağlamda merak edilirken ÖSYM sonuç açıklama ekranı sonuç.osym.gov.tr bağlantısı üzerinde belli olacak. İyi bir üniversite ve bölüm hayali kuran adaylar sonuçların açıklamasının arsından tercih işlemlerinde bulunacaklar. Peki, 2023 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta, erken açıklanır mı, bugün açıklanacak mı? İşte, tüm merak edilenler2023 ÖSYM sınav takvimine göre YKS sonuçları 20 Temmuz'da ilan edilecek. Sınav sonuçları ÖSYM sonuç sayfasında görüntülenecek. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile YKS sonuçlarını kontrol edebilecek.YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu. Sonuçların açıklanmasının ardından, öğrencilere tercih süreci hakkında bilgilendirici rehberler sunulacak. Üniversite tercihleriyle ilgili önemli tarihler, kontenjanlar, taban puanlar ve diğer detaylar da bu rehberlerde yer alacaktır.Sonuç olarak, 2023 YKS sonuçları büyük bir merakla beklenen an geldi ve sonuçlar açıklandı. Öğrenciler, kendi sonuçlarını öğrenmek için resmi YKS sonuç sayfasını ziyaret edebilirler. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte, öğrencilerin üniversite tercihleri için hazırlık yapmaları ve geleceklerine yön vermek için gereken adımları atmaları bekleniyor.Üniversite tercih tarihleri henüz ÖSYM tarafından duyurulmadı.Fakat Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilmesinin ardından tercih sürecinin başlaması bekleniyor.YKS tercih kılavuzu tercih süreci ile yayımlanacak. ÖSYM'nin konuyla ilgili açıklamaları geldiği zaman haberlerimizde güncellenecektir.Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.TYT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır.A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır.Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları bu yıl ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre 20 Temmuz tarihinde belli olacak."sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilen sınav sonuçları sonrası adayların tercih maratonu başlayacak.2022 yılında YKS tercihleri 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr 'den gerçekleşmişti. Bu seneki üniversite tercih tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama henüz kurum tarafından yapılmadı.Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.