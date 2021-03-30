2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu üçüncü maçında A Milli Takımımız, Letonya'yı konuk etti. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadele 3-3 sona erdi. Daha önce Şenol Güneş yönetiminde 2004 Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off baraj turunda Letonya'ya elenen Milli Takım, yine bir Letonya karşılaşmasından galibiyet çıkaramadı.



A Milli Takım'ın gollerini 2. dakikada Kenan Karaman, 33. dakikada Hakan Çalhanoğlu ve 52. dakikada penaltıdan Burak Yılmaz kaydetti. Letonya'nın golleri 35. dakikada Roberts Savalnieks, 57. dakikada Roberts Uldrisis ve 79. dakikada Davis Ikaunieks'ten geldi.



SADECE 1924'TE YENEBİLDİK



Milliler, Letonya ile yaptığı 5'i resmi, 2'si özel 7 maçtan birini kazandı, beşinde berabere kaldı, birini de yitirdi. Türkiye ile Letonya arasında oynanan son 5 karşılaşma beraberlikle sona erdi. İki ülke A milli futbol takımları arasındaki ilk maç, 22 Haziran 1924'te Riga'da yapıldı. Özel maçı Türkiye 3-1 kazandı, ay-yıldızlı ekibin gollerinin üçünü de Zeki Rıza Sporel attı.



Letonya ile berabere kalarak puanını 7 yapan A Milli Takımımız, bir sonraki maçını 1 Eylül'de Karadağ ile içerde oynayacak.



PUAN DURUMU



(7) Türkiye

(6) Hollanda

(6) Karadağ

(6) Norveç

(1) Letonya

(0) Cebelitarık



İŞTE LETONYA KARNEMİZ



Daha önce 2004 Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off baraj maçlarında Letonya, 15 Kasım 2003 tarihinde Riga'da yapılan karşılaşmayı 1-0 kazandı. 19 Kasım 2003'te İstanbul'da, BJK İnönü Stadı'nda yapılan rövanş maçında 2-0 öne geçen Türkiye, üstünlüğünü koruyamadı ve kalesinde gördüğü 2 golle müsabaka 2-2 bitti. Eşleşmede kesin favori gösterilen Türkiye, final biletini sürpriz biçimde Letonya'ya kaptırdı.



Türkiye ile Letonya 28 Mayıs 2013'te Almanya'nın Duisburg kentinde özel maçta karşılaştı. 3-3 biten maçta Türkiye'nin gollerini Olcay Şahan, Selçuk İnan ve Veysel Sarı kaydetti.



2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 13 Ekim 2014'te Riga'da yapılan maç 1-1 sonuçlandı. Ay-yıldızlı ekibin golü Bilal Kısa'dan geldi. 3 Eylül 2015'te Konya'da oynanan grubun diğer maçı da 1-1 sona erdi.



KENAN KARAMAN İLE BAŞLADIK



Maça hızlı başlayan A Milli Takımımız, Letonya kalesine yüklendiği ilk dakikalarda golü buldu. Hakan Çalhanoğlu'nun pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Kenan Karaman, yerden ve düzgün bir vuruşla topu yakın direğin dibinden ağlara gönderdi ve 1-0 öne geçtik.



KENAN KAÇIRDI, DUVAR OLDU!



Oyunu istediği gibi götüren Milli Takımımız, 21. dakikada gole bir kez daha yaklaştı. Çağlar Söyüncü, rakip yarı alanda kaptığı topu bekletmeden Hakan Çalhanoğlu'na aktardı. Milli futbolcu, pasını ceza sahası içine koşu yapan Kenan Karaman'a verdi. Sol çaprazda meşin yuvarlağı alan Kenan'ın uzak köşeye vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.



Kenan Karaman ikinci gole yaklaştıktan sonra, 24. dakikada savunmada gösterdiği performansla alkış aldı. Letonya kornerinde ceza sahamızda kale önünde yaşanan karambolde Kenan Karaman gole izin vermedi. Maçın 27. dakikasında Letonya, köşe vuruşunda Marcis Oss ile golü buldu ancak hakem pozisyonun ofsayt olduğunu tespit ederek golü iptal etti.



HAKAN ÇALHANOĞLU UZAKTAN ATTI



Maçta dakikalar 33'ü gösterdiğinde ikinci golümüz geldi. Ceza sahası dışı sol çaprazda topu alan Caner Erkin'in çıkardığı sert şutta savunmanın da müdahale ettiği top üst direğe çarparak kornere gitti. Caner'in sağdan kullandığı kornerde savunmanın kafayla ceza sahası dışına gönderdiği meşin yuvarlağa gelişine Hakan Çalhanoğlu vurdu. Yerden giden ve kalabalık oyuncu grubunun arasından geçen top ağlarla buluştu.



LETONYA'DAN BEKLEMEDİĞİMİZ GOL



Karşılaşmada her şey istediğimi gibi giderken, 35'te Letonya sürpriz bir gol buldu. Soldan topla hareketlenerek ceza sahasına giren Jurkovskis, meşin yuvarlağı kale sahasına gönderdi. Kaleci Uğurcan Çakır ve savunmayı geçen topa arka direkte Savalnieks vurdu. Meşin yuvarlak uzak kale direğine de çarparak ağlara gitti. Bu golün ardından kalan sürede gol bulamadık ve soyunma odasına 2-1 önde gittik.



MERT PENALTIYI ALDI, BURAK ATTI



İkinci yarı başlar başlamaz oyuna ağırlığını koyan Milli Takım, Letonya kalesinde golü aradı. Çalımlarla ceza sahasına giren Mert Müldür yerde kalınca, Polonyalı hakem Daniel Stefanski penaltı noktasını gösterdi. Burak Yılmaz, 52'de penaltıyı gole çevirerek skoru 3-1 yaptı.



DURAN TOPLARDA ÇARESİZ KALDIK



Maçta iki kez farkı ikiye çıkarmamıza rağmen, zayıf görünen rakibimiz pes etmedi. Letonya 57. dakikada kullandığı duran top sonrasında Roberts Uldrisis ile golü buldu ve skoru 3-2'ye bitirdi. A Milli Takım, Letonya'nın farkı 1'e indirmesinin ardından bir türlü oyuına ağırlığını koyamadı. Letonya beraberlik için umutlarını sürdürürken, 79'da kalemizde şok bir gol daha gördük. Letonya'nın kullandığı duran top sonrasında tehlikeyi bir türlü uzaklaştıramadık. Maçın 79. dakikasında Davis Ikaunieks skoru 3-3 yaptı.



BURAK YILMAZ KAÇIRDI



Letonya'nın beraberlik golünden hemen sonra A Milli Takımımız yeniden öne geçme şansını yakaladı. Milli Takımın tecrübeli golcüsü Burak Yılmaz, 80. dakikada ceza sahasında net bir pozisyonda topu önünde buldu. Ancak Burak Yılmaz'ın şutunda top yandan dışarı gitti ve büyük üzüntü yaşadık. Kalan bölümde Letonya kalesine baskı kurduk ama golü bulamadık. Son düdükle 1 puana razı olduk.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

2. dakikada ay-yıldızlı ekip öne geçti. Hakan Çalhanoğlu'nun pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Kenan Karaman, yerden ve düzgün bir vuruşla topu yakın direğin dibinden ağlara gönderdi: 1-0.

21. dakikada Çağlar Söyüncü, rakip yarı alanda kaptığı topu bekletmeden Hakan Çalhanoğlu'na aktardı. Milli futbolcu, pasını ceza sahası içine koşu yapan Kenan Karaman'a verdi. Sol çaprazda meşin yuvarlağı alan Kenan'ın uzak köşeye vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

22. dakikada Burak Yılmaz'ın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda buluşan Hakan Çalhanoğlu'nun şutunda kaleci Steinbors topu kontrol etti.

24. dakikada soldan Ciganiks'in kullandığı kornerde Cernomordijs'in kafayla indirdiği top altıpas gerisindeki Uldrikis'te kaldı. Bu oyuncunun uygun durumdaki vuruşunda araya giren ay-yıldızlı savunma oyuncuları mutlak bir tehlikeyi önledi.

33. dakikada A Milli Takım, farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası dışı sol çaprazda topu alan Caner Erkin'in çıkardığı sert şutta savunmanın da müdahale ettiği top üst direğe çarparak kornere gitti. Caner'in sağdan kullandığı kornerde savunmanın kafayla ceza sahası dışına gönderdiği meşin yuvarlağa gelişine Hakan Çalhanoğlu vurdu. Yerden giden ve kalabalık oyuncu grubunun arasından geçen top ağlarla buluştu: 2-0.

35. dakikada Letonya farkı 1'e indirdi. Soldan topla hareketlenerek ceza sahasına giren Jurkovskis, meşin yuvarlağı kale sahasına gönderdi. Kaleci Uğurcan Çakır ve savunmayı geçen topa arka direkte Savalnieks vurdu. Meşin yuvarlak uzak kale direğine de çarparak ağlara gitti: 2-1.

37. dakikada Burak Yılmaz'ın ceza sahası yayı gerisinden kullandığı serbest vuruşta top yandan auta gitti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

51. dakikada A Milli Takım penaltı kazandı. Sağdan ceza sahasına giren Mert Müldür, Tobers'in arkadan müdahalesiyle yerde kaldı ve Polonyalı hakem Stefanski penaltı noktasını gösterdi. 52. dakikada penaltıyı kullanan Burak Yılmaz, meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlara gönderdi: 3-1.

58. dakikada konuk takım bir kez daha farkı 1'e indirdi. Savalnieks'in kullandığı serbest vuruşta Oss ceza sahası içi sağ köşede kafayla topu indirdi. Altıpas gerisine gelen meşin yuvarlağa bekletmeden vuran Uldrikis, fileleri havalandırdı: 3-2.

79. dakikada Letonya beraberliği sağladı. Savalnieks'in kullandığı serbest vuruşta A Milli Takım savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışındaki Emsis'te kaldı. Bu oyuncunun ceza sahasına gönderdiği topla ceza sahası içi sol çaprazda buluşan Davis Ikaunieks yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı yakın direğin dibinden ağlara gönderdi: 3-3.

80. dakikada Ozan Tufan'ın pasıyla ceza sahasında buluşan Burak Yılmaz, karşı karşıya istediği gibi vuramayınca top yandan auta gitti ve ay-yıldızlılar yeniden öne geçme şansını kullanamadı.

90+2. dakikada Taylan Antalyalı'nın sağdan ortasında arka direkteki Deniz Türüç'ün kafayla vurduğu top kaleci Steinbors'ta kaldı.

90+5. dakikada Mert Müldür'ün kaptırdığı topla hızlı çıkan Krollis ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan sert bir şut çıkardı. Kaleci Uğurcan Çakır üzerine gelen topu güçlükle kontrol etti.



Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Daniel Stefanski, Konrad Sapela, Michal Obukowicz (Polonya)

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin (Dk. 83 Orkun Kökçü), Okay Yokuşlu, Ozan Tufan (Dk. 83 Deniz Türüç), Kenan Karaman (Dk. 73 Enes Ünal), Hakan Çalhanoğlu (Dk. 66 Umut Meraş), Yusuf Yazıcı (Dk. 66 Taylan Antalyalı), Burak Yılmaz

Letonya: Steinbors, Fjodorovs, Cernomordijs, Oss, Jurkovskis, Tobers, Emsis, Savalnieks (Dk. 90+4 Jaunzems), Janis Ikaunieks (Dk. 65 Davis Ikaunieks), Ciganiks (Dk. 46 Kamess), Uldrikis (Dk. 73 Krollis)

Goller: Dk. 2 Kenan Karaman, Dk. 33 Hakan Çalhanoğlu, Dk. 52 Burak Yılmaz (penaltıdan) (Türkiye), Dk. 35 Savalnieks, Dk. 58 Uldrikis, Dk. 79 Davis Ikaunieks (Letonya)

Sarı kartlar: Dk. 55 Çağlar Söyüncü, Dk. 89 Enes Ünal, Dk. 90+4 Deniz Türüç (Türkiye), Dk. 68 Kamess, Dk. 71 Emsis, Dk. 90+1 Fjodorovs (Letonya)



