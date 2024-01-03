Yılmaz Vural'a esprili doğum günü kutlaması

TFF 2. lig Kırmızı Grup takımlarından Menemen FK'da Yılmaz Vural'a esprili kutlama yapıldı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Yılmaz Vural'a esprili doğum günü kutlaması
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03 Ocak 2024 12:50
Son güncelleme 03 Ocak 2024 12:51
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarının son haftalarında yaptığı çıkışla Play-Off barajına adını yazdıran Menemen Futbol Kulübü'nde teknik direktör Yılmaz Vural'ın 71'inci doğum günü esprili bir pastayla kutlandı.

Yeni yıl izninin ardından Antalya Belek'te kampa giren sarı-lacivertlilerde kampın ilk günü 1 Ocak 1953 doğumlu olan tecrübeli teknik adam için doğum günü kutlaması yapıldı.

Türkiye'nin en çok takım çalıştıran ve profesyonel liglerin en yaşlı teknik direktörü olan Vural için hazırlanan pastanın üzerine, "Yaş yetmiş iş bitmemiş" yazıldı.

Yılmaz Vural doğum günü pastasındaki mumları üfledikten sonra futbolcularıyla birlikte kesti.
 
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