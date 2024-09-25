Yılmaz Özdil: 'Sekizinci sınıf topçular 'Mourinho istifa' diyor!'

Gazeteci Yılmaz Özdil, YouTube kanalında Jose Mourinho'ya ve derbiye ilişkin yorumlarını paylaştı.
İşte Yılmaz Özdil'in yorumları:
"Jose Mourinho denilen adamın kupaları alt alta yazdığımızda 9 sayfa falan tutuyor. Biz 3 haftada adamın futbol bilmediğini anladık. Mourinho da artık sanırım nasıl bir ülkeye geldiğini anlamıştır, eminim.
Daha sezon yeni başladı Bismillah, Fenerbahçe başkanını İzmir'de yerlerde sürüklediler. İngilizce bile bilmeyen gazeteci, elinde cep telefonuyla Google Translate ile soru sormaya çalışıyor Mourinho'ya. Dünyanın en cahil medyasıyla karşı karşıya.
Sekizinci sınıf topçular yorumcu olmuşlar, Mourinho'yu istifaya falan davet ediyorlar. Mourinho hayatının en büyük hatasını yaparak nasıl bir ülkeye geldiğini anlamıştır. Bence derbi bu."
İşte Yılmaz Özdil'in yorumları:
"Jose Mourinho denilen adamın kupaları alt alta yazdığımızda 9 sayfa falan tutuyor. Biz 3 haftada adamın futbol bilmediğini anladık. Mourinho da artık sanırım nasıl bir ülkeye geldiğini anlamıştır, eminim.
Daha sezon yeni başladı Bismillah, Fenerbahçe başkanını İzmir'de yerlerde sürüklediler. İngilizce bile bilmeyen gazeteci, elinde cep telefonuyla Google Translate ile soru sormaya çalışıyor Mourinho'ya. Dünyanın en cahil medyasıyla karşı karşıya.
Sekizinci sınıf topçular yorumcu olmuşlar, Mourinho'yu istifaya falan davet ediyorlar. Mourinho hayatının en büyük hatasını yaparak nasıl bir ülkeye geldiğini anlamıştır. Bence derbi bu."