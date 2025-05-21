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Yıldız Tilbe'den şaşırtan Maradona paylaşımı!

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, 2020 yılında hayatını kaybeden Diego Maradona'nın ölümünden yeni haberdar olduğunu açıkladı.

calendar 21 Mayıs 2025 13:23 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2025 13:58
Haber: Cumhuriyet, Fotoğraf: X.com
Yıldız Tilbe'den şaşırtan Maradona paylaşımı!
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Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, 5 yıl önce yaşamını yitiren Arjantinli futbol efsanesi Diego Maradona'nın ölümünde yeni haberdar olduğunu dile getirdi. 

Yıldız Tilbe, sosyal medya üzerinden yaptığı yeni paylaşım ile dikkatleri üzerine topladı.

Tilbe, 25 Kasım 2020'de hayatını kaybeden Arjantinli futbol efsanesi Diego Maradona'nın ölümünden yeni haberdar olduğunu söyledi.

Şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Maradona ölmüş, yıllar olmuş. Bugün öğrendim, çok şaşırdım" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

60 yaşında hayata veda eden Maradona, ölümünden kısa bir süre önce beyin kan pıhtısı nedeniyle başarılı bir ameliyat geçirmişti. Ameliyatın ardından doktoru Leopoldo Luque, Maradona'nın durumunun olumlu olduğunu açıklamıştı. Ayrıca, efsane futbolcunun alkol bağımlılığı nedeniyle tedavi görmesi planlanıyordu. Ancak tüm bu beklentilere rağmen, Maradona evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.


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