Yetenek taramasında güreşle tanışan Beyza Nur'un hedefi Avrupa şampiyonluğu

Yetenek taramasında güreşle tanışan 17 yaşındaki milli sporcu Beyza Nur Akkuş, Avrupa şampiyonluğuna göz dikti.



Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Efrahim Kahraman ile antrenörler Ayhan Sucu, Hakkı Gürel ve Namık Korkmaz nezaretinde 32 sporcu Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde kamplarını sürdürüyor.



Türkiye ve uluslararası arenada çok sayıda derece elde eden Beyza Nur, 7-13 Nisan tarihlerinde Slovakya'da gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası'nda başarılarını şampiyonlukla taçlandırmak istiyor.



Beyza Nur Akkuş, AA muhabirine güreşe 4 yıl önce yetenek taramasında öğretmeninin girişimleri ile başladığını söyledi.



Başladıktan sonra bu sporu çok sevdiğini anlatan genç güreşçi, "Dereceler almaya başlayınca Trabzon'daki TOHM merkezine girdim. Ardından kısa bir süre sonra Türkiye şampiyonu oldum. Avrupa ve dünya şampiyonalarına katıldım." dedi.



- "Ülkemi gururlandırmak istiyorum"



Aldığı derecelerden bahseden Beyza Nur, "Geçen yıl 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın, 20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası ile 20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ise gümüş madalya kazandım. Bu yıl Büyükler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda da altın madalya elde ettim."diye konuştu.



Hedeflerinin olduğunu belirten milli sporcu, "Bu senenin ikinci kampını yapıyoruz. Herkesin morali yerinde, çok iyi çalışıyoruz. Böyle giderse çok daha iyi dereceler elde edeceğiz diye düşünüyorum. Geçen senelerde aldığım dereceleri bu sene büyüklerde devam ettirmek istiyorum. Hedefim Avrupa şampiyonluğu. Bundan sonra da hem Avrupa hem dünyada ülkemi gururlandırmak istiyorum." ifadelerine yer verdi.



