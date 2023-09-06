Yenilen pehlivan: "Boskovic, Vargas'tan iyi"

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Avrupa şampiyonası finalinde Türkiye'ye yenilen Sırbistan Milli Takımı'nı kabul etti. Vucic açıklamalarında Filenin Sultanları'nı ve Santarelli'yi hedef aldı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Yenilen pehlivan: 'Boskovic, Vargas'tan iyi'
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06 Eylül 2023 08:42
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Avrupa şampiyonası finalinde Türkiye'ye yenilen Sırbistan Milli Takımı'nı kabul etti.

Vucic buradaki konuşmasında takımın yıldızı Tijana Boskovic'e hitaben "Senin Vargas'tan daha iyi olduğunu hepimiz biliyoruz" diyerek şöyle devam etti:

"Vargas ve Karakurt Sırbistan'a karşı daha çok kutlama yapamayacak. Çünkü Paris'te işler farklı olacak."

OLAY AÇIKLAMA

Paris 2024 Olimpiyatları'nda altın madalya için 100 bin veya 200 bin euro ödül verileceğini belirten Vucic oyunculara yaptığı konuşmada, Türkiye'nin başındaki eski hocaları Santarelli'nin yoğun sevinç gösterilerine de gönderme yaptı. Sırp siyasetçi "Daha geçen yıl kendisini burada ağırladığım Santarelli gibi olmadığınız için teşekkürler" dedi. 

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