Yeni yabancı sınırı için üç yorum

Türk futbolunun bitmeyen tartışma konusu olan yabancı oyuncu meselesi dün bir kez daha masaya geldi ve sayı 14'ten 16'ya yükseldi. Riva'da toplanan Kulüpler Birliği, TFF'den yabancı sayısının sezonun ikinci yarısı için 16'ya çıkarılmasını talep etti. Kulüplerin isteğine olumlu yaklaşan federasyon, kuralı 6 aylığına değiştirdi. 35 kişilik listede bulunan 16 yabancının 14'ü maç kadrosunda yer alabilecek.TFF Başkanı Nihat Özdemir, toplantıdan sonra "Kulüplerimiz, 14 yabancının üstündeki yabancıları satamadıklarını ve zarar ettiklerini anlattılar. Bu oyuncuların FIFA'ya gitmesi durumunda tazminat ödeyeceklerini ifade ettiler.2. yarıda uygulanmak üzere 14 yabancı sayısını 16'ya çıkarma kararı aldık. Maç kadrosunda yer alan 12 yabancı futbolcu sayısını ise 14'e çıkardık" diye konuştu. Bu arada Türkiye'deki yabancı kuralı, son 20 yılda 14 defa değişti. 2015 yılında değiştirilip günümüze kadar devam eden kuralla, 28 kişilik takım kadrosunda 14 yerli futbolcu bulunması zorunluluğu getirilmiş ve 11 yabancı futbolcunun yer alabilmesinin önü açılmıştı. Son kararla birlikte 35 kişilik kadroda 16 yabancı bulundurulacak. 14 isim de maç kadrosuna yazılabilecek.Şu anda kulüplerin elini kısa süreliğine de olsa rahatlatmak adına alınmış bir karar gibi görünüyor. Biraz mali kriterleri dolayısıyla takımların dışarıda bıraktıkları oyuncuları satamama durumunda yeni pozisyonlar açma adına güncel bir çözüm. Bunun ötesinde zaten konuyla alakalı federasyonun aldığı kararlar belli. İşin doğruluğunu ya da yanlışlığını düşünme sürecini çoktan geride bıraktık. Güncel bir mecburiyetin çözümü...Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı bu kararı ben doğru buluyorum. Süper Lig'in 21 takıma çıkartılmasıyla zaten bugüne kadar futbolda yaşanmamış bir maç trafiği oluştu. Buna Ziraat Türkiye Kupası'nı da eklediğimizde işler iyice zorlaşıyor. Tabii ki bunun yanında en önemli etken pandemi. Bütün bunları göz önüne aldığımızda kulüplerin isteği son derece haklı. Sadece ligin ikinci yarısı için alınan bu yeni yabancı kararını ben doğru buluyorum.Kulüpler parasını ödediği halde 14'ün dışında kalan yabancı oyuncular için çıkan bir karar gibi geldi bana. Pandemi nedeniyle 35 oyuncuya kadar izin verilirken, iyi planlama yapamayan kulüplere yardım eli uzatılmış oldu. Elbette bundan faydalananlar olacak. Ama esas hedefin hasta oyuncular nedeniyle hükmen mağlubiyetin önüne geçmek olduğunu sanıyorum. TFF'nin aldığı bu karar, kötü yönetimleri aklama operasyonudur. Kesinlikle yanlıştır...