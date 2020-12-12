Yeni Malatyaspor'dan Emre Belözoğlu paylaşımı!

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe'yi mağlup eden Yeni Malatyaspor'dan flaş bir paylaşım geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Yeni Malatyaspor'dan Emre Belözoğlu paylaşımı!
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12 Aralık 2020 22:33
Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden Yeni Malatyaspor'un resmi twitter hesabı, flaş bir paylaşım yaptı.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin sahasında oynanan ve Gökhan Töre ile Emre Belözoğlu arasında yaşanan tartışmanın fotoğrafını paylaşan Yeni Malatyaspor, paylaşımına göz kırpma emojisini de ekledi.

Yeni Malatyaspor'un paylaşımı, kısa sürede birçok kişi tarafından beğenildi ve retweet edildi.





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