Yeni Malatyaspor'da 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeni Malatyaspor'da 2 futbolcunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Yeni Malatyaspor'da 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Kasım 2020 12:56
Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'da 2 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolculara, teknik heyete ve tesis çalışanlarına Kovid-19 testi uygulandığı belirtildi.

Testler neticesinde 2 futbolcuda pozitif vakaya rastlanıldığının kaydedildiği açıklamada, "Daha önce testi pozitif sonuçlanan futbolcumuzla toplam pozitif sayımız üç olmuştur. Testi pozitif sonuçlanan futbolcularımızın takip ve tedavi süreçlerine ilgili prosedür dahilinde başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için