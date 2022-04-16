Yeni Malatyaspor prestij peşinde

Spor Toto Süper Lig'in son sırasında 32 maçta 20 puan toplayan Yeni Malatyaspor, istikrarsız sonuçlar alarak beklentilerin çok uzağında kötü bir sezon geçiren Galatasaray karşısında sürprize imza atmak istiyor.



Topladığı 41 puanla 14. sırada bulunan İstanbul temsilcisi geçen haftaki derbide Fenerbahçe'ye 2-0 kaybederek 13. yenilgisini aldı.



Evinde 3 maçtır kazanan Galatasaray, ligde bu haftaya kadar iç sahada 16 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 27 puan topladı. Son dış saha galibiyetini 16 Ekim 2021'de Adana Demirspor'u 2-0 yenerek alan Yeni Malatyaspor ise dış sahada 16 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 12 yenilgi aldı ve 8 puan toplayabildi. (Busabah Malatya Gazetesi)





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