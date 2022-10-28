Spor Toto 1. Lig'de Altınordu ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-0'lık skorla konuk ekip Yeni Malatyaspor oldu.
Yeni Malatyaspor'a galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Doğukan Emeksiz, 66. dakikada Osman Haqi ve 74. dakikada Buğra Çağıran kaydetti.
Ligde deplasmanda arka arkaya iki maçını kazanan Yeni Malatyaspor puanını 9'a yükseltti. Üç maçlık galibiyet serisini sürdüremeyen Altınordu 12 puanda kaldı.
Spor Toto 1. Lig'de gelecek hafta Altınordu, Eyüpspor'a konuk olacak. Yeni Malatyapor, Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Onur Özütoprak, Murat Şener, Anıl Usta
Altınordu: Ali Emre Yanar, Rıdvan Koçak (Dk. 58 Furkan Metin - Dk. 79 Yusuf Yalçın Arslan), Rahmi Salih Kaya, Erdi Dikmen, Safa Kınalı (Dk. 69 Muzaffer Kocaer), Ahmet İlhan Özek, Metehan Yılmaz, Kubilay Aktaş, Ali Dere, Kürşad Sürmeli (Dk. 46 Şeref Özcan), Bertuğ Bayar (Dk. 69 Gökberk Efe)
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Arda Hilmi Şengül (Dk. 81 Cengizhan Akgün), Barış Başdaş (Dk. 88 Erşan Yaşa), Burak Kavlak, Awuku, Malle, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 88 Hüseyin Ekici), Ogün Özçiçek, Doğukan Emeksiz, Nshimirimana (Dk. 46 Mert Miraç Altıntaş), Haqi Osman (Dk. 77 Yiğit Ulaş)
Goller: Dk. 48 Doğukan Emeksiz, Dk. 66 Haqi Osman, Dk. 74 Rahman Buğra Çağıran (Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 72 Doğukan Emeksiz, Dk. 83 Yiğit Ulaş, Dk. 90 Hüseyin Ekici (Yeni Malatyaspor)
Yeni Malatyaspor'a galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Doğukan Emeksiz, 66. dakikada Osman Haqi ve 74. dakikada Buğra Çağıran kaydetti.
Ligde deplasmanda arka arkaya iki maçını kazanan Yeni Malatyaspor puanını 9'a yükseltti. Üç maçlık galibiyet serisini sürdüremeyen Altınordu 12 puanda kaldı.
Spor Toto 1. Lig'de gelecek hafta Altınordu, Eyüpspor'a konuk olacak. Yeni Malatyapor, Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Onur Özütoprak, Murat Şener, Anıl Usta
Altınordu: Ali Emre Yanar, Rıdvan Koçak (Dk. 58 Furkan Metin - Dk. 79 Yusuf Yalçın Arslan), Rahmi Salih Kaya, Erdi Dikmen, Safa Kınalı (Dk. 69 Muzaffer Kocaer), Ahmet İlhan Özek, Metehan Yılmaz, Kubilay Aktaş, Ali Dere, Kürşad Sürmeli (Dk. 46 Şeref Özcan), Bertuğ Bayar (Dk. 69 Gökberk Efe)
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Arda Hilmi Şengül (Dk. 81 Cengizhan Akgün), Barış Başdaş (Dk. 88 Erşan Yaşa), Burak Kavlak, Awuku, Malle, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 88 Hüseyin Ekici), Ogün Özçiçek, Doğukan Emeksiz, Nshimirimana (Dk. 46 Mert Miraç Altıntaş), Haqi Osman (Dk. 77 Yiğit Ulaş)
Goller: Dk. 48 Doğukan Emeksiz, Dk. 66 Haqi Osman, Dk. 74 Rahman Buğra Çağıran (Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 72 Doğukan Emeksiz, Dk. 83 Yiğit Ulaş, Dk. 90 Hüseyin Ekici (Yeni Malatyaspor)