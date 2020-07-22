Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in son haftasında sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Haber; AA
Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
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22 Temmuz 2020 21:24
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in son haftasında 25 Temmuz Cumartesi günü sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla tamamlandı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor, hazırlıklarını 23 Temmuz da sürdürecek.



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