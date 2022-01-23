Yeni Malatyaspor, Gaston Campi'yi renklerine bağladı

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, ülkemizde Trabzonspor ve Fatih Karagümrük formaları da giyen Gaston Campi'yi kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Yeni Malatyaspor, Gaston Campi'yi renklerine bağladı
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23 Ocak 2022 15:44
Spor Toto Süper Lig takımlarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, savunma oyuncusu Gaston Campi'yi renklerine bağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından Arjantinli futbolcu Campi'nin sarı-siyahlı formayı giydiği fotoğraflar paylaşılarak, "Kulübümüz, son olarak Portekiz Süper Ligi ekiplerinden Arouca'da forma giyen stoper Gaston Campi ile 1 yılı opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Gaston Campi'ye hoş geldin diyor, şanlı formamız altında nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Gaston Campi, Türkiye'de daha önce Trabzonspor ve Fatih Karagümrük formaları giymişti.

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