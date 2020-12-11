Yeni Malatyaspor, F.Bahçe maçına iki eksikle çıkacak

Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak Yeni Malatyaspoor'da iki isime forma giyemeyecek.

Haber; AA, Fotoğraf; yenimalatyaspor.org.tr
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Yeni Malatyaspor, F.Bahçe maçına iki eksikle çıkacak
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11 Aralık 2020 15:15
Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında cumartesi günü Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Ligde oynadığı 10 maçta 3 galibiyet, 3 mağlubiyet, 4 de beraberlik sonucuyla 13 puanı bulunan sarı-siyahlılar, Fenerbahçe karşısında deplasmanda ilk galibiyetini almak için mücadele edecek.

Yeni Malatyaspor'da sakatlığı süren Jody Lukoki ve Wallace Foçıkrtuna dos Santos dışında eksik oyuncu bulunmuyor.



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