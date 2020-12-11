Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında cumartesi günü Fenerbahçe'ye konuk olacak.
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.
Ligde oynadığı 10 maçta 3 galibiyet, 3 mağlubiyet, 4 de beraberlik sonucuyla 13 puanı bulunan sarı-siyahlılar, Fenerbahçe karşısında deplasmanda ilk galibiyetini almak için mücadele edecek.
Yeni Malatyaspor'da sakatlığı süren Jody Lukoki ve Wallace Foçıkrtuna dos Santos dışında eksik oyuncu bulunmuyor.
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.
Ligde oynadığı 10 maçta 3 galibiyet, 3 mağlubiyet, 4 de beraberlik sonucuyla 13 puanı bulunan sarı-siyahlılar, Fenerbahçe karşısında deplasmanda ilk galibiyetini almak için mücadele edecek.
Yeni Malatyaspor'da sakatlığı süren Jody Lukoki ve Wallace Foçıkrtuna dos Santos dışında eksik oyuncu bulunmuyor.