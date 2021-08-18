Yeni Malatyaspor, Doumbia ile anlaşma sağladı

Yeni Malatyaspor, bir süredir görüşme halinde olduğu Sporting'in orta saha oyuncularından Doumbia ile her konuda anlaşma sağladı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; sdhuesca.es
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Yeni Malatyaspor, Doumbia ile anlaşma sağladı
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18 Ağustos 2021 11:47
Sezona farklı Trabzonspor yenilgisiyle başlayan Yeni Malatyaspor transferde düğmeye bastı. Sarı Kırmızılılarbir süredir görüşme halinde olduğu Sporting'in orta saha oyuncularından Doumbia ile her konuda anlaşma sağladı.

Oyuncu bir sezon kiralık olarak Yeni Malatyaspor forması giyecek. Teknik direktör İrfan Buz'un takımında görmeyi çok istediği futbolcunun hafta sonuna kadar transferi resmiyet kazanacak.

Doumbia'nın milli arada tam olarak takıma adapte olması bekleniyor. 


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