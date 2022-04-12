Yeni Malatyaspor'da seçim günü 24 Nisan

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da başkan Adil Gevrek'in istifası sonrası gözler 24 Nisan'da gerçekleşecek olağanüstü kongreye çevrildi.

, Fotoğraf; AA
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Yeni Malatyaspor'da seçim günü 24 Nisan
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12 Nisan 2022 14:27
Yeni Malatyaspor Divan Kurulu, 24 Nisan'da yapılacak Olağanüstü Kongre öncesi İş Adamı Teoman Mutlu ile adaylık görüşmesi gerçekleştirdi. Prof. Dr. Sezai Yılmaz başkanlığında toplanan Yeni Malatyaspor Divan Kurulu, adaylık için zemin yoklayan Teoman Mutlu ile bir görüşme yaptı. Görüşmede Mutlu'nun kulübün net borcunun 255 milyon TL olduğunu ve ilk etapta lazım olan 80 milyon TL'yi cebinden karşılayabileceğini divan üyelerine bildirdiği belirtildi.

Bunun üzerine Divan Kurulu'nun yapılacak kongre öncesi daha kapsamlı bir toplantı için Mutlu'ya görüşmek için tarih verdiği ve toplantının önümüzdeki günlerde yapılacağı öğrenildi.

Yeni Malatyaspor'da mevcut Başkan Adil Gevrek kongre kararı almış ve 24 Nisan'da yapılacak olağanüstü kongrede aday olmayacağını açıklamıştı.

Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren Yeni Malatyaspor, geçen hafta sahasında oynadığı Giresunspor müsabakasını kaybederek, ligin bitimine 6 hafta kala küme düşen ilk takım olmuştu. (yenimalatya)

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