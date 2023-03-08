Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Sevilla'nın 31 yaşındaki Faslı kalecisi Yassine Bounou, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



"F.BAHÇE'YE KARŞI İYİ OYNAMAK İSTİYORUZ"



Takım olarak geri dönüş yapmak istediklerini kaydeden Yassine Bounou, "Fenerbahçe maçı bizim için çok önemli, hepimiz çok iyi oynamak istiyoruz. Futbolcu olarak kariyerinde büyüme ve gelişme amacında çalışıyorum. Kişisel olarak kariyerim için her geçen gün daha çok şey öğrenmek için çaba gösteriyorum. Takımım için en iyimi vermek istiyorum" dedi.



"RAKİBİMİZ KİM OLURSA OLSUN..."



Sevilla'nın Avrupa Ligi'ndeki durumu hakkında konuşan Yassine Bounou, "Bu müsabaka çok önemli. Tabii bütün takımlar için de aynı şekilde sadece bizim için değil. Takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Her maça çıkışımızda zaten aynı mantaliteyle çalışmalarımızı yapıyoruz. Rakibimiz kim olursa olsun en iyi oyunumuzla sahaya çıkıyoruz" diye konuştu.



"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"



Fenerbahçe maçından alacakları sonucun takım için motivasyon kaynağı olacağını dile getiren Yassine Bounou, "Fenerbahçe maçı bizim için gerçekten çok önemli. Elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz. Şu ana kadar kötü sonuçlar aldık ama pozitife dönüştürmek ve ileriye gitmeye çalışacağız. İnancımız tamamen bu doğrultuda" şeklinde konuştu.





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