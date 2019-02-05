Yassine Benzia'nın menajerinden Fenerbahçe açıklaması

'de TFF'ye verilen listeden çıkarılaniçin menajeri, Haber Global'e açıklamalarda bulundu ve Fenerbahçe ile idmanlara devam edeceklerini kaydetti.Benzia'nın sezon sonuna kadar Fenerbahçe'de olacağını belirten menajer, "Oyuncum sezon sonuna kadar Fenerbahçe ile antrenmanlarına devam edecek. Fenerbahçe yönetimi tarafımıza gelecek sezon Benzia ile devam etmeyeceklerini söyledi. Benzia'nın kontratı Haziran'da bitiyor, o tarihe kadar Fenerbahçe'de kalacak, gelecek sezon burada olmayacak. Haziran'dan sonra Lille'e geri dönecek" ifadelerini kullandı.Süper Lig'de oynama şansı kalmayan Benzia, UEFA Avrupa Ligi kadrosunda ise yer alıyor.