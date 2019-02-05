  •  
    Kadro dışı kalan Benzia için menajeri konuştu!..
  •  
    Cenk Tosun Everton'u karıştırdı; OLAY çıktı!..
  •  
    ...Ve basın toplantısına "DAMGA" vuran o söz!..
  •  
    Hala TRANSFER şansını elinde tutan 30 futbolcu
  •  
    Terim'i bekleyen telaş! Tribüne kimler gidecek?

Yassine Benzia'nın menajerinden Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe'de TFF'ye bildirilen listeden çıkarılan ve artık ligde oynama şansı kalmayan Yassine Benzia için menajerinden açıklama geldi.

Kaynak: Sporx.com
Yassine Benzia'nın menajerinden Fenerbahçe açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Şubat 2019 18:02
Fenerbahçe'de TFF'ye verilen listeden çıkarılan Yassine Benzia için menajeri Djibril Niang, Haber Global'e açıklamalarda bulundu ve Fenerbahçe ile idmanlara devam edeceklerini kaydetti.

Benzia'nın sezon sonuna kadar Fenerbahçe'de olacağını belirten menajer, "Oyuncum sezon sonuna kadar Fenerbahçe ile antrenmanlarına devam edecek. Fenerbahçe yönetimi tarafımıza gelecek sezon Benzia ile devam etmeyeceklerini söyledi. Benzia'nın kontratı Haziran'da bitiyor, o tarihe kadar Fenerbahçe'de kalacak, gelecek sezon burada olmayacak. Haziran'dan sonra Lille'e geri dönecek" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de oynama şansı kalmayan Benzia, UEFA Avrupa Ligi kadrosunda ise yer alıyor.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için