Yasir Subaşı takımda kalıyor

Konyaspor ile Yasir Subaşı arasında yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı ve taraflar 2+1 yıllık yeni sözleşme üzerinde anlaşmaya vardı.



Yeşil-beyazlı yönetim, geçen sezon Iğdır FK'da kiralık olarak forma giyen kaleci Bahadır Han Güngördü'nün takımda kalmasına karar vermesinin ardından, bir diğer iç transfer hamlesini sol bek pozisyonu için yaptı.



Sözleşmesi sona eren Yasir Subaşı ile yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı. Kısa süre içerisinde Yasin Subaşı ile 2+1 yıllık sözleşme imzasının duyurulacağı ifade edildi. (Yeni Meram)



