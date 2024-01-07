Yasin Çimciler: 'Olimpiyatlarda hedef altın madalya'

Görme engelli para milli judocu Yasin Çimciler, Almanya'da katılacağı grand prix müsabakalarında kota alarak Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanma hedefi için hazırlıklarını sürdürüyor.



Bursa'daki Yıldırım Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan 32 yaşındaki Çimciler, Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü bünyesinde çalışıyor.



Çimciler, 11 yaşında sol gözünden geçirdiği ameliyatın ardından 4 yıl sonra göz tansiyonu nedeniyle sağ gözünü de tamamen kaybetti. Yüzde 90 görme engelli olan Çimciler, babasının teşvikiyle spora başladı.



Golbol branşından sonra judoya yönelen para milli sporcu Çimciler, Portekiz'in Almada kentinde Görme Engelliler Grand Prix ile Hollanda'nın Rotterdam kentinde Görme Engelliler Avrupa Judo Şampiyonası'nda üçüncülük kürsüsüne çıktı.



Türkiye'yi artı 90 kilogram sıkletinde temsil eden Çimciler, gelecek ay Paralimpik Oyunlarına kota veren Almanya'daki grand prix müsabakalarında da başarılı olup Paris'ten altın madalya kazanmayı hedefliyor.



Antrenmanlarına antrenörüyle devam eden milli para judocu Yasin Çimciler, AA muhabirine, doğuştan anne karnında gözlerinde gelişme sorunu olduğunu söyledi.



Gençliğinde görme ile ilgili sorunları zamanla aştığını, ardından babasının teşvikiyle spora başladığını dile getiren Çimciler, golbol oynarken kendisini daha iyi kanıtlayabilmek ve öz güvenini geliştirmek için 18 yaşında judoya yöneldiğini anlattı.



"HEDEFİMİZ ALTIN MADALYA"



Çimciler, yarışmalara katılmaya da 18 yaşında başladığını, madalyalar kazandığını ifade ederek, Londra 2012 Paralimpik Oyunları'nda talihsiz bir sakatlık yaşadığını aktardı.



Eskiden görme engellilerin sağlıklı sporcularla tatamiye çıkıp mücadele ettiğini ancak sonraki yıllarda ayrıldığını kaydeden Çimciler, "Bizim görüşümüz yetmediği için onlar bizi rahatlıkla yenebiliyordu. Ayak tekniklerini daha rahat yapabiliyorlardı. Biz de bu konuda çok zorlanıyorduk. Şimdi adalet sağlandı, görme engelliler birbirleriyle mücadele ediyor." dedi.



Uluslararası turnuvalardaki başarılarına değinen milli judocu, şu bilgileri verdi:



"Portekiz'de üçüncü oldum. Sonra Hollanda'da tekrar Avrupa üçüncülüğü yaşadım. Dünya Oyunları'nda dünya beşinciliği ve son senenin kapanış maçı olan Bakü'deki Grand Prix'de yine üçüncülüğü kazandım. Şu anda dünya sıralamam 6'ncılık. İnşallah bu yerimi koruyup olimpiyatlara gitmeyi istiyorum. Şubat ayında Almanya'da yine grand prix maçları var. Oradan da hayırlısıyla altın madalyayla dönüp olimpiyat biletimizi almak istiyoruz. Olimpiyatlarda hedef hayırlısıyla altın madalya. Zaten altın madalya olmazsa olmaz. Bursamıza altın madalya getirmek istiyorum. Bunu da başaracağıma inanıyorum."









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