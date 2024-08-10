Yasemin Adar Yiğit, çeyrek finalde mağlup oldu!

Milli güreşçimiz Yasemin Adar Yiğit, çeyrek finalde Japon Yuka Kagami'ye 3-0 mağlup oldu.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Yasemin Adar Yiğit, çeyrek finalde mağlup oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Ağustos 2024 14:51
Son güncelleme 10 Ağustos 2024 15:39
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 76 kiloda milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, çeyrek final maçını kaybetti.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Champ de Mars Arena'da güreşin kadınlar kategorisi 76 kilo çeyrek final müsabakaları yapıldı.

Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, Japon Yuka Kagami'ye 3-0 mağlup oldu. Milli güreşçi, Kagami'nin finale yükselmesi durumunda yarın bronz madalya için repesaj mücadelesine çıkmaya hak kazanacak.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery