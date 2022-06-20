YARMOLENKO KARARINI AÇIKLAYACAK

UKRAYNA'YA YAKIN OLMAK İSTİYOR

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United ile sözleşmesi biten Andriy Yarmolenko, Beşiktaş'ın transfer listesinde. 32 yaşındaki futbolcu, geleceğiyle ilgili kararı kısa süre içinde açıklayacak.Ukraynalı gazeteci Ihor Tsyhanyk, "Muhtemelen önümüzdeki hafta Yarmolenko'nun nereye gideceği öğrenilecek. MLS'ten ciddi ilgi olduğunu biliyorum. Yarmolenko için değerli bir seçenek" ifadelerini kullandı.Tsyhanyk, Beşiktaş'ın ilgi gösterdiği futbolcunun ülkesine yakın bir ülkede kariyerine devam etmek istediğini de dile getirerek, "Avrupa'daki seçeneğine öncelik vereceğini düşünüyorum" dedi.Premier Lig'de geçen sezon 34 maçta 1113 dakika süre alan Yarmolenko, 4 gol 3 asistlik performans sergiledi. Futbolcu West Ham'dan önce ise Borussia Dortmund ve Dinamo Kiev takımlarında da oynamıştı. Sağ kanat, sol kanat ve santrfor mevkilerinde oynayabilen Yarmolenko'ya Transfermarkt verilerine göre 2.5 milyon Euro değer biçiliyor.