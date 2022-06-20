İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United ile sözleşmesi biten Andriy Yarmolenko, Beşiktaş'ın transfer listesinde. 32 yaşındaki futbolcu, geleceğiyle ilgili kararı kısa süre içinde açıklayacak.
YARMOLENKO KARARINI AÇIKLAYACAK
Ukraynalı gazeteci Ihor Tsyhanyk, "Muhtemelen önümüzdeki hafta Yarmolenko'nun nereye gideceği öğrenilecek. MLS'ten ciddi ilgi olduğunu biliyorum. Yarmolenko için değerli bir seçenek" ifadelerini kullandı.
UKRAYNA'YA YAKIN OLMAK İSTİYOR
Tsyhanyk, Beşiktaş'ın ilgi gösterdiği futbolcunun ülkesine yakın bir ülkede kariyerine devam etmek istediğini de dile getirerek, "Avrupa'daki seçeneğine öncelik vereceğini düşünüyorum" dedi.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Premier Lig'de geçen sezon 34 maçta 1113 dakika süre alan Yarmolenko, 4 gol 3 asistlik performans sergiledi. Futbolcu West Ham'dan önce ise Borussia Dortmund ve Dinamo Kiev takımlarında da oynamıştı. Sağ kanat, sol kanat ve santrfor mevkilerinde oynayabilen Yarmolenko'ya Transfermarkt verilerine göre 2.5 milyon Euro değer biçiliyor.
YARMOLENKO KARARINI AÇIKLAYACAK
Ukraynalı gazeteci Ihor Tsyhanyk, "Muhtemelen önümüzdeki hafta Yarmolenko'nun nereye gideceği öğrenilecek. MLS'ten ciddi ilgi olduğunu biliyorum. Yarmolenko için değerli bir seçenek" ifadelerini kullandı.
UKRAYNA'YA YAKIN OLMAK İSTİYOR
Tsyhanyk, Beşiktaş'ın ilgi gösterdiği futbolcunun ülkesine yakın bir ülkede kariyerine devam etmek istediğini de dile getirerek, "Avrupa'daki seçeneğine öncelik vereceğini düşünüyorum" dedi.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Premier Lig'de geçen sezon 34 maçta 1113 dakika süre alan Yarmolenko, 4 gol 3 asistlik performans sergiledi. Futbolcu West Ham'dan önce ise Borussia Dortmund ve Dinamo Kiev takımlarında da oynamıştı. Sağ kanat, sol kanat ve santrfor mevkilerinde oynayabilen Yarmolenko'ya Transfermarkt verilerine göre 2.5 milyon Euro değer biçiliyor.
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