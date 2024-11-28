Yam Madar'ın yeni adresi belli oldu; Ülkesine dönüyor

Bayern Münih'ten ayrılan Yam Madar, ülkesi ekiplerinden Hapoel Tel Aviv ile anlaşmaya vardı.

Haber; Eurohoops, Fotoğraf; Imago
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Yam Madar'ın yeni adresi belli oldu; Ülkesine dönüyor
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28 Kasım 2024 19:08
İsrailli oyun kurucu Yam Madar ve THY EuroLeague ekiplerinden Bayern Münih'in yolları resmi olarak ayrıldı.

Alman temsilcisinden ayrılan yetenekli oyun kurucunun, EuroCup ekiplerinden Hapoel Tel Aviv ile sözleşme imzalayacak.

Bayern Münih, Madar'ın takımdan ayrılması hakkında yaptığı açıklamada "Yam Madar, 23 yaşındaki oyun kurucunun talebi üzerine takımdan ayrılarak İsrail'in Hapoel Tel Aviv ekibiyla sözleşme imzalayacak.

Yaz döneminde Fenerbahçe Beko'dan kadromuza katılan Madar'ın 2026 yılının sonuna kadar sözleşmesi bulunuyordu. Madar'ın sözleşmesi, bonservis ücreti karşılığında feshedilecek.

Bu sezon EuroLeague'de beş maçta forma giyen Yam Madar, ortalama 11:56 dakika sahada kaldı ve 4.2 sayı ortalaması yakaladı.

Yam Madar'a kariyerinin devamında başarılar diliyoruz."

Yam Madar ise Hapoel Tel Aviv ile imzaladığı sözleşmenin ardından "Beni eve dönmekten daha fazla mutlu eden bir şey olamaz. Takım sahibi Ofer Yannay'a bu transfer için gösterdiği çabalardan dolayı teşekkür ediyorum. Takım arkadaşlarımla bir araya gelmek ve taraftarımızla buluşmak için çok heyecanlıyım." sözlerini söyledi.

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