Yalçın Karadeniz: 'Beşiktaş'ın iki adayı da büyük şans'

Beşiktaş'ta camianın önemli isimlerinden Yalçın Karadeniz, başkanlık seçimi sürecini Sözcü'ye değerlendirdi.
Siyah-Beyazlılar'ın eski Divan Kurulu Başkanı, şunları söyledi: "Beşiktaş çok zorlu günler geçiriyor ve beklenmedik durumlarla karşı karşıya kaldık. Durumu buralara getiren şeyleri detaylıca yeni yeni öğrenmeye çalışıyoruz. Hasan Arat, önemli vaatlerle geldi. Söylenenlerin büyük çoğunluğunu yerine getiremedi. Başarılı olmadığını da aslında istifasıyla kendisi Hasan Arat ispat ediyor. İyi giden bir pozisyonda neden ayrılsın? Hüseyin Yücel, başkan olarak devam edebileceği bir 6 ayı varken seçim kararı aldı."
"BU YARIŞ ÇOK ÖZEL"
Karadeniz, "Hüseyin Yücel çok doğru bir şey yaptı. 'Her türlü görevimi seçildiğim takdirde yapacağım, borç varsa ödeyeceğim, sorumluluklarımız varsa da ben halledeceğim' diyor. Bu camia için güzel bir şeydir. Kendisi sadece Beşiktaş için değil eğitim adına da önemli bir kişilik.
Serdal Adalı'nın böyle zorlu bir dönemde aday olmasını ben takdirle karşılıyorum. Bu yarışı yalnız bırakmaması güzel bir olay. Ben hem Yücel'in hem de Adalı'nın Beşiktaş adına seçime girmesini fırsat olarak görüyorum. İki isim de güvenilir ve büyük şans" dedi.
Siyah-Beyazlılar'ın eski Divan Kurulu Başkanı, şunları söyledi: "Beşiktaş çok zorlu günler geçiriyor ve beklenmedik durumlarla karşı karşıya kaldık. Durumu buralara getiren şeyleri detaylıca yeni yeni öğrenmeye çalışıyoruz. Hasan Arat, önemli vaatlerle geldi. Söylenenlerin büyük çoğunluğunu yerine getiremedi. Başarılı olmadığını da aslında istifasıyla kendisi Hasan Arat ispat ediyor. İyi giden bir pozisyonda neden ayrılsın? Hüseyin Yücel, başkan olarak devam edebileceği bir 6 ayı varken seçim kararı aldı."
"BU YARIŞ ÇOK ÖZEL"
Karadeniz, "Hüseyin Yücel çok doğru bir şey yaptı. 'Her türlü görevimi seçildiğim takdirde yapacağım, borç varsa ödeyeceğim, sorumluluklarımız varsa da ben halledeceğim' diyor. Bu camia için güzel bir şeydir. Kendisi sadece Beşiktaş için değil eğitim adına da önemli bir kişilik.
Serdal Adalı'nın böyle zorlu bir dönemde aday olmasını ben takdirle karşılıyorum. Bu yarışı yalnız bırakmaması güzel bir olay. Ben hem Yücel'in hem de Adalı'nın Beşiktaş adına seçime girmesini fırsat olarak görüyorum. İki isim de güvenilir ve büyük şans" dedi.