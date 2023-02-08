Yakınlarına ulaşılamayan çocuklarla ilgili açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, afet bölgelerinde aile ve yakınlarına ulaşılamayan çocukların kayıt altına alınarak, bağlı kuruluşlara yerleştirildiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Yakınlarına ulaşılamayan çocuklarla ilgili açıklama
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08 Şubat 2023 03:40
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, deprem bölgelerinde aile ve yakınlarına ulaşılamayan çocukların kayıt altına alınarak, bağlı kuruluşlara yerleştirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, deprem bölgelerindeki refakatsiz çocukların, ilk olarak bulundukları yerlerde kayıt altına alındığı belirtildi.

Çocukların kendisi ve ailesiyle ilgili bilgilerin kaydedilip, kardeşlerin bir arada tutulduğu aktarılan açıklamada, çocukların daha sonra bakanlığa bağlı kuruluşlara yerleştirildiği kaydedildi.

Vatandaşların, deprem bölgesindeki refakatsiz çocuklar için "ALO 183" hattı ile kolluk kuvvetlerine ya da Aile ve Sosyal Hizmetler il müdürlüklerine başvurabileceği vurgulandı.

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