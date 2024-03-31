Yabancı hakemler el yakıyor! İşte hesaplanan maliyet

Kulüpler Birliği geçtiğimiz Cuma günü yapılan toplantıda bir kez daha 'Yabancı hakem istiyoruz' çıkışı yaptı. Sezon başından beri sürekli gündeme getirilen yabancı hakem konusuna TFF'nin sıcak bakmadığı biliniyor. Bunun birçok sebebi var. Ancak iki önemli neden şu şekilde karşımıza çıkıyor. TFF böyle bir girişimin Türk hakemlerini UEFA ve FIFA nezdinde itibarsızlaştıracağını, haliyle futbolun bundan zarar göreceğini düşünüyor. Bunun Türk hakemliğinin gelişiminin önünde ciddi bir engel olacağı kaygıları da var. Ayrıca yabancı hakem getirmenin, maçların sıfır hatayla yönetileceği anlamına gelmediği düşüncesi hakim. Zira bu sezon Premier Lig ve La Liga başta olmak üzere elit liglerde yapılan ciddi hakem hataları buna örnek gösteriliyor.



İNGİLTERE'DE MAAŞ+MAÇ BAŞI ÜCRET



Yabancı hakem konusunda en büyük sorun ise maliyetler. Yerli hakemler maç başı 30 bin TL ücret alırken, bu Avrupa'daki ücretlerin çok altında bir rakam. İngiltere'de profesyonel maaş alan hakemler maç başı da bin 200 Sterlin kazanıyor. İspanya'da ise maç başı ücretler 5 bin 500 euro civarında. Yurt dışına çıkışlarda ise daha yüksek ücret talepleri var. 4 hakemin ortalama maliyeti 20 bin euro'yu buluyor. Konaklama ve ulaşım giderleriyle bunun 30 bin euroyu aşması bekleniyor. Bu da maç başına yaklaşık 1 milyon TL ve 10 maçlık Süper Lig maratonunda haftalık 10 milyon TL'lik bir maliyet.



SÖYLEMEK KOLAY, UYGULAMAK ZOR



Sezon başında kulüplerin bu taleplerine karşı TFF'nin, "Parayı verin getirelim" çıkışı yaptığı biliniyor. Ancak kulüpler maliyetin TFF tarafından karşılanmasını istiyor. Bazı maçların yabancı, bazıların yerliler tarafından yönetilmesine de TFF sıcak bakmıyor. Böyle bir durumun işi daha da karmaşık hale getireceği öngörülüyor. Bu tablo, yabancı hakem konusunun ligde uygulanabilir olmadığını ortaya koyuyor. Tek maçlık finaller için böyle bir uygulama mümkün. Onda da "Attığın taş, ürküttüğün kurbağaya değer mi?" hesabı yapılmak durumunda. Zira konuya muhatap olan kulüpler, yabancı ısrarının; yerli hakemler cephesinde kendilerine karşı bir önyargı oluşturmasından endişe duyuyor.







