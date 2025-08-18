18 Ağustos
Kasımpaşa-Trabzonspor
21:30
18 Ağustos
Amed Sportif-Erzurumspor
21:30
18 Ağustos
Leeds United-Everton
22:00
18 Ağustos
Elche-Real Betis
22:00
19 Ağustos
Tranmere Rovers-Burton Albion
21:45
18 Ağustos
Gil Vicente-FC Porto
22:15

Xabi Alonso'dan Rodrygo açıklaması

Xabi Alonso, Osasuna maçı öncesi Rodrygo hakkındaki transfer söylentilerine noktayı koydu.

calendar 18 Ağustos 2025 17:22 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2025 17:34
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Xabi Alonso'dan Rodrygo açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, Osasuna maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Yaz transfer döneminde çıkan söylentilere değinen Alonso, özellikle Rodrygo hakkındaki spekülasyonlara net bir yanıt verdi.

Genç teknik adam, "Yaz transfer döneminde birçok haber çıkıyor. Rodrygo iyi ve ona güveniyorum," diyen Alonso, takımındaki tüm oyunculara inandığını vurguladı. "Takımdaki herkese güveniyorum ve takım için kendilerini adamalarını, %100 performans göstermelerini istiyorum. Şu anda beni endişelendiren ve meşgul eden tek şey bu," ifadelerini kullandı.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI



2019 yılında Santos'tan Real Madrid'e transfer olan 24 yaşındaki hücum oyuncusu, geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 54 maçta forma giydi. Brezilyalı yıldız, bu karşılaşmalarda 14 gol atıp 11 asist yaptı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
6 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
7 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
14 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.