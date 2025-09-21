20 Eylül
Gençlerbirliği-Eyüpspor
1-0
20 Eylül
M. United-Chelsea
2-1
20 Eylül
FC Groningen-Telstar
2-0
20 Eylül
FC Volendam-Excelsior
1-2
20 Eylül
Lens-Lille
3-0
20 Eylül
Brest-Nice
4-1
20 Eylül
Nantes-Rennes
2-2
20 Eylül
Udinese-AC Milan
0-3
20 Eylül
Verona-Juventus
1-1
20 Eylül
Bologna-Genoa
2-1
20 Eylül
Valencia-Athletic Bilbao
2-0
20 Eylül
Villarreal-Osasuna
2-1
20 Eylül
Alaves-Sevilla
1-2
20 Eylül
Real Madrid-Espanyol
2-0
20 Eylül
Girona-Levante
0-4
20 Eylül
Fulham-Brentford
3-1
20 Eylül
Wolves-Leeds United
1-3
20 Eylül
Antalyaspor-Kayserispor
1-1
20 Eylül
West Ham United-C.Palace
1-2
20 Eylül
Burnley-N. Forest
1-1
20 Eylül
Brighton-Tottenham
2-2
20 Eylül
Liverpool-Everton
2-1
20 Eylül
RB Leipzig-FC Köln
3-1
20 Eylül
Werder Bremen-Freiburg
0-3
20 Eylül
Hoffenheim-Bayern Munih
1-4
20 Eylül
Hamburger SV-FC Heidenheim
2-1
20 Eylül
Augsburg-Mainz 05
1-4
20 Eylül
Manisa FK-Esenler Erokspor
3-4
20 Eylül
A.Demirspor-Erzurumspor
0-3
20 Eylül
Vanspor FK-Sivasspor
0-0
20 Eylül
Keçiörengücü-Bodrum FK
2-1
20 Eylül
Trabzonspor-Gaziantep FK
1-1
20 Eylül
NAC Breda-Heracles
2-1

Xabi Alonso'dan Arda Güler açıklaması!

Espanyol'u 2-0 mağlup eden Real Madrid'de Arda Güler oyuna sonradan girdi. Teknik direktör Xabi Alonso, Arda-Bellingham polemiklerine yanıt verdi.

calendar 21 Eylül 2025 00:06
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Xabi Alonso'dan Arda Güler açıklaması!
LaLiga'nın 5. haftasında Real Madrid, sahasında Espanyol'u 2-0 mağlup ederek sezona 5'te 5 ile başladı.

Santiago Bernabeu'daki karşılaşmada Eder Militao ve Kylian Mbappe'nin golleriyle sonuca giden Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler maça yedek kulübesinde başladı. 61. dakikada Gonzalo Garcia'nın yerine oyuna dahil olan Arda, ikinci yarıda süre aldı. 

Son dönemde Jude Bellingham'ın sakatlıktan dönmesiyle Arda'nın ilk 11'deki durumunun tartışma konusu olması üzerine teknik direktör Xabi Alonso açıklamalarda bulundu.



Alonso, iki oyuncunun benzer rollerde görev yapmasına rağmen birlikte de sahada olabileceklerini belirtti:

"İkisi de benzer pozisyonlarda oynayabilir ancak Kulüpler Dünya Kupası'nda olduğu gibi birlikte de oynayabilirler. Bunu düşünüyorum. Oldukça iyi bir ikili oluşturuyorlar. Arda, Federico Valverde ve Aurelien Tchouameni gibi, Jude Bellingham ile bağlantı kurmak için biraz daha geriye çekilebilir. Jude ise daha önde olabilir."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
4 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
5 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
6 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
14 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
18 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
