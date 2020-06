World Peace, Knicks koçluğunu istiyor! "50 yıldır kazanamıyoruz!"

Eski NBA oyuncusu Metta World Peace, New York Knicks koçu olmak istediği iddialarını ele aldı.



NBA'in 22 takım formatı onaylandığında, New York Knicks üst üste yedinci kez playoffları kaçırmış oldu ve bu da takım tarihinde bir rekor oldu. Knicks bu süreçte hiç rekabetçi değildi ve sezon başına sadece 26 maç kazanmıştı. Knicks'i düştüğü bataktan kurtarmak isteyen biri de, eski oyuncusu Metta World Peace.



Eskiden Ron Artest olarak bilinen World Peace, dünyaca ünlü Madison Square Garden'ın sadece 20 dakika doğusunda, Queensbridge, New York'ta büyümüştü. Patrick Ewing liderliğindeki Knicks'in 1994 ve 1999 yıllarında iki NBA Finali'ne çıktığını ve 1988'den 2000'e kadar 13 sezon üst üste playofflara çıktığını izlemişti. Doğu'da daha baskın dönemler yaşamaları konusunda onları durduran tek şey, onları sekiz playoff serisinde altı kez yenen Chicago Bulls'du.



"KNICKS İLE KOÇLUĞU ÇOK İSTERİM"



Şimdi, World Peace Knicks'i görkemli günlerine geri getirmek istiyor ve takımın yeni koçu olarak seçilirse bunu yapabileceğini düşünüyor. Metta, kısa bir süre önce Knicks'e koçluk yapmak istediğini tweetlemişti ve yorumlarını ele almak için, ClutchPoints'ten Tomer Azarly ve Ryan Ward ile LA Podcast'e katıldı:



"Kimsenin işini istemiyorum. Sporu seviyorum. Gördüğünüz gibi bir spor şirketi kuruyorum. ClutchPoints de çok destekleyiciydi. Basketbolu çok seviyorum. Personelime Knicks işinin müsait olup olmadığını sormuştum, bu işi çok isterdim. NBA'de koçluk yapmayı çok isterdim. Hem de Knicks ile? Kesinlikle."



"Başka kim işi alırsa, onu desteklerim. Knicks'in kazandığını görmek istiyorum. Mike Woodson'ın geri geldiğini söyleniyordu, harika koçtur. Geçen yıldan Mike Miller da harika koçtur. Kesinlikle kimsenin işini istemiyorum ve şu anda asistan olmaya hazır değilim, çünkü yaptığım işi yaparken çok eğleniyorum. Şu anda tonlarca oyuncuya koçluk yapıyorum ve miktarı da büyümek üzere. Harika zaman geçiriyorum."



"50 YILDIR KAZANAMIYORUZ!"



New York'taki son NBA şampiyonluğu, 1973'te Phil Jackson, Walt Frazier, Willis Reed, Earl Monroe ve Bill Bradley'in liderliğindeki ekip, Jerry West ve Wilt Chamberlain liderliğindeki Los Angeles Lakers'ı yendiğinde gelmişti.



İki yıl sonra, ilk şampiyonluktan bu yana 50 yıl geçmiş olacak ve Metta, böyle bir takımın bu kadar uzun süre şampiyonluk kazanmadan geçirmesinin çok uzun olduğunu belirtti:.



"Knicks'in koçluk işi mi? Ben New York'luyum. Anlamanız gerek, köprünün öbür tarafındanım. Bu oyuncuların ve antrenörlerin birçoğu neler yaşadığımızı bilmiyor. Yıllardır şampiyonluk kazanmadık. Ülkenin en büyük federal konut projesi olan New York City'den geliyoruz. Bizler Knicks taraftarıyız ve kazanamıyoruz. En son 1970 ve 1973'te Phil Jackson ve Clyde Frazier ile kazanmışlardı. Bu büyük bir problem. Neredeyse 50 yıl ediyor! 50 senedir bu böyle devam ediyor!"



"Antrenör olmayı şahsen çok isterdim, ama kimin yaptığı da umurumda değil. Ben son derece zeki bir oyuncuydum. Ne kadar hücum varsa, hepsini karşımda görmüştüm, çünkü sırtlan gibi olduğum için, koçlar beni en iyi hücum oyuncularından kurtarmaya çalışıyorlardı. Beni düşürmek için önüme atılan her türlü hücum stratejisini gördüm."



"Bu sadece takım elbise giymek ve birini memnun etmeye çalışmaktan daha büyük bir şey. Eğer New York City için fırsatım olursa, şampiyonluğu kazanabilirdim. Benim gibi bir mahalle çocuğu dışında herkes şansını kullandı. Hem de herkes kullandı. Ben farklı insan türlerini temsil ediyorum, ancak temsil ettiğim farklı insan türlerini ifade etmek, aynı olmadığımız anlamına gelmez."



"KNICKS TARAFTARLARI İLE KONUŞACAĞIM"



Metta, Knicks'in koçu olarak ilk işinin, Knicks taraftarlarının sakinleşmesini sağlamak olduğunu söyledi:



"Koçluk işini alırsam, insanlara önce taraftarlara gideceğimi söylemiştim. Knicks'e karşı olan tavırlarını sevmiyorum. New York City'deki taraftarların, Knicks'i sürekli baskı altına almaları hoşuma gitmiyor. Kazanmak üzereyken, taraftarlar gelmeli, davulları vurmaya başlamalı, yani burada bir şeyler inşa etmeliyiz. Bunu doğrudan duymaları lazım. İnsanlar bunu duymak istemiyorlar ve ben de bu tip bir insanım. Gelirsem, önceliğim bu olacak ve buna eğileceğim."



"Spurs'e bakın. San Antonio Spurs'ün taraftarları, Spurs için ölmeye hazırlar. Her zaman Spurs'un iyi olacağına inanıyorlar. Ama bizler New York'ta hep 'Berbatsınız! Şu adam berbat!' diye bağırmak zorundayız. Hangi oyuncu bunu sürekli duymak ister? Hangi koç sürekli bunu duymak ister?"



World Peace, şu anda Knicks'in koçu olacaksa, maçlarını izlemek için tek sebep olabilir. Ancak günün sonunda Metta'nın istediği tek şey, MSG'ye zafer günlerini geri getirmek.