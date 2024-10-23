Minnesota Timberwolves'ın, pivot Rudy Gobert ile mevcut kontratını üç yıllığı 110 milyon dolarlık bir sözleşmeyle uzatma konusunda anlaştığı bildirildi.



Gobert, ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre Timberwolves ile 110 milyon dolar değerinde üç yıllık bir uzatma kontratı imzalama konusunda anlaştı.



Charania, yeni sözleşmenin 2027-28 sezonu için bir oyuncu opsiyonu ve bir takas bonusu içerdiğini sözlerine ekledi.



Spotrac'tan Keith Smith'e göre bu uzatma, Fransız pivotun gelecek sezon için 46,6 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu reddettiği anlamına geliyor.



32 yaşındaki Gobert, NBA tarihinde Ben Wallce ve Dikembe Mutombo ile birlikte Yılın Savunmacısı ödülünü dört kez kazanan üç oyuncudan biri konumunda.



Geçtiğimiz sezon 32 yaşındaki oyuncu, 76 maçta 14 sayı ve 12,9 ribaund ortalamaları yakalamış ve Timberwolves'un ligdeki en iyi savunma reytingini yakalamasında ana aktör olmuştu.



