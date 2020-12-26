Wolverhampton - Tottenham maçı canlı olarak Tuttur.com'da

İngiltere'de haftanın en önemli mücadelesinde Tottenham ile Leicester City karşı karşıya geliyor. İki takımın bu kritik maçı öncesinde Tuttur.com'dan yapacağınız kuponlarda size küçük ipuçları hazırladık. Bu maça Tuttur.com'dan hemen oynamak için şu bağlantıyı kullanabilirsiniz. Ayrıca ilk yatırımına 200 TL'ye kadar bonus sadece tuttur'da!
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Wolverhampton ile Tottenham arasında oynanan son 4 maç 2,5 Üst bitti.
- Wolverhampton ile Tottenham arasındaki son 5 maçta KG var oldu.
- Tottenham'ın ligde son oynadığı 7 maçın 6'sı 2,5 Üst bitti.
- Tottenham, Wolverhampton deplasmanda oynadığı son 3 maçı kazandı.
- Tottenham, Wolverhampton deplasmanındaki son 4 maçında minimum 2 gol attı.
MUHTEMEL 11'LER
Wolverhampton: Patricio; Boly, Coady, Saiss; Semedo, Moutinho, Neves, Ait-Nouri; Podence; Silva, Neto
Tottenham: Lloris; Aurier, Alderweireld, Dier, Reguilon; Sissoko, Hojbjerg; Bergwijn, Ndombele, Son; Kane
MAÇIN İDDAA YORUMU
BURAK ŞEN: İngiltere Premier Lig'de Wolverhampton ile Tottenham karşı karşıya gelecek. Geçen hafta sonu Wolverhampton, Burnley'e kaybederek şaşkınlık yarattı. Tottenham ise Leicester'a boyun eğdi ama sonrasında kupada Stoke City'yi elediler. Şimdi Portolu iki eski hoca Nuno Espirito ve Jose Mourinho kazanmak istiyor. Wolverhampton iyi kadrosu olan bir takım ama sonuç almakta sıkıntı çekiyorlar. Liderlik koltuğundan 6. sıraya kadar gerileyen Tottenham ise Harry Kane ile Heung-Min Son önderliğinde puan ve puanlar alabiliyor. Wolverhampton iki ismin bağlantılarını kesmeye çalışacaktır. İki takımın birbirine pek fazla boşluk vermeyeceği maçı için önerim 2-3 gol seçeneğinden yana olacak.
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Wolverhampton ile Tottenham arasında oynanan son 4 maç 2,5 Üst bitti.
- Wolverhampton ile Tottenham arasındaki son 5 maçta KG var oldu.
- Tottenham'ın ligde son oynadığı 7 maçın 6'sı 2,5 Üst bitti.
- Tottenham, Wolverhampton deplasmanda oynadığı son 3 maçı kazandı.
- Tottenham, Wolverhampton deplasmanındaki son 4 maçında minimum 2 gol attı.
MUHTEMEL 11'LER
Wolverhampton: Patricio; Boly, Coady, Saiss; Semedo, Moutinho, Neves, Ait-Nouri; Podence; Silva, Neto
Tottenham: Lloris; Aurier, Alderweireld, Dier, Reguilon; Sissoko, Hojbjerg; Bergwijn, Ndombele, Son; Kane
MAÇIN İDDAA YORUMU
BURAK ŞEN: İngiltere Premier Lig'de Wolverhampton ile Tottenham karşı karşıya gelecek. Geçen hafta sonu Wolverhampton, Burnley'e kaybederek şaşkınlık yarattı. Tottenham ise Leicester'a boyun eğdi ama sonrasında kupada Stoke City'yi elediler. Şimdi Portolu iki eski hoca Nuno Espirito ve Jose Mourinho kazanmak istiyor. Wolverhampton iyi kadrosu olan bir takım ama sonuç almakta sıkıntı çekiyorlar. Liderlik koltuğundan 6. sıraya kadar gerileyen Tottenham ise Harry Kane ile Heung-Min Son önderliğinde puan ve puanlar alabiliyor. Wolverhampton iki ismin bağlantılarını kesmeye çalışacaktır. İki takımın birbirine pek fazla boşluk vermeyeceği maçı için önerim 2-3 gol seçeneğinden yana olacak.